Fox: данные почти двух млн человек в США попали в общий доступ из-за сбоя в системе

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сбой в электронной системе службы по безработице в американском штате Мичиган, в результате которого в общем доступе оказались личные данные жителей штата, мог затронуть почти два миллиона человек. Об этом сообщил телеканал Fox 2.
По его информации, сбой произошел после обновления программного обеспечения независимым поставщиком в октябре 2016 года. После проведенного обновления авторизованные пользователи системы получили доступ к номерам социального страхования и именам, просматривать которые они не имели право.
Проблема была выявлена 31 января, после чего были предприняты меры для предотвращения неавторизованного доступа к информации. Сообщается, что данные, которые оказались в общем доступе, включали имена и фамилии, номера социального страхования и размер заработной платы жителей штата.
В настоящий момент ведется расследование с целью определить точное число людей, которых затронул данный сбой.