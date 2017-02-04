Опрос: у 40% американцев из-за выборов испортились отношения с близкими

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ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Общественно-политическая поляризация в США продолжает углубляться. Это подтвердили обнародованные в пятницу итоги нового опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Расмуссена.
40% участников исследования заявили, что из- за исхода недавних президентских выборов в стране у них испортились отношения с кем-то из родных или друзей. В преддверии ноябрьского голосования этот показатель был существенно ниже - 26%. Тогда речь шла об отношениях, испорченных из-за предвыборной гонки.
Половина опрошенных считают, что после восьмилетнего правления прежней, демократической, администрации Барака Обамы "Америка стала более разобщенной". 77% выразили мнение, что американцы сейчас в целом "менее терпимо" относятся к политическим взглядам друг друга. Этот показатель на 7% выше, чем в ноябре.
Лишь 11% респондентов считают, что уровень политической толерантности в стране возрос. При этом организаторы исследования отмечают "интересный факт": именно такие оптимисты чаще других опрошенных жаловались, что у них испортились личные отношения с родными и близкими.
Опрос проводился с 31 декабря по 1 февраля. В нем принимали участие около 1 тысячи вероятных избирателей по всей стране.