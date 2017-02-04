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Рогозин: системы "Безопасный город", "112" и "ЭРА-Глонасс" технически совместимы

Общество
4 февраля, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Система "ЭРА-Глонасс" призвана сократить количество ДТП на дорогах, "Безопасный город" - контролировать работу потенциально опасных объектов, а "Служба 112" - система вызова экстренных служб
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Государственные системы "Безопасный город", "112" и "ЭРА-Глонасс" являются технически совместимыми, сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook.

"Все эти проекты - "ЭРА-Глонасс", "112" и "Безопасный город" - технически совместимы", - говорится в сообщении.

"ЭРА-Глонасс" - государственная система, призванная сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. Система подает сигнал в случае повреждения автомобиля при аварии на спутник, откуда сигнал получают службы экстренного реагирования. В случае аварии встроенный модуль автоматически передает точные координаты в диспетчерский пункт, диспетчер в свою очередь, связавшись с водителем и получив подтверждение об аварии, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (МЧС, ГИБДД, скорая помощь). Если водитель не способен самостоятельно ответить диспетчеру, то система автоматически пошлет этот сигнал; услуга вызова экстренных оперативных служб будет бесплатной в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

"Служба 112" - система вызова экстренных служб по единому номеру 112.

Систему "Безопасный город" планируется внедрить во всех регионах России до 2020 года. Она позволит постоянно контролировать работу потенциально опасных объектов, предприятий ЖКХ, инженерных сооружений, учреждений социальной сферы, транспорта, природную и экологическую обстановку, а также ситуацию на городских улицах и площадях.

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