Первый номер газеты на украинском языке выйдет в Крыму в течение месяца

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Газета на украинском языке начнет издаваться в Крыму, первый номер планируют выпустить в течение месяца, сообщил в субботу ТАСС председатель госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.
"В течение месяца, я думаю, выпустим первый номер такой газеты на украинском языке. Здесь, конечно, не идет речь об издании, которое будет освещать какие-то политические новости. Речь идет о газете, которая будет рассказывать о культуре, истории украинцев в Крыму, о деятельности украинской общины сегодня", - сказал Смирнов.
По его словам, договоренность с "Украинской общиной Крыма" о начале издания такой газеты уже есть. В ближайшее время будет определено название, а также круг журналистов, которые будут освещать различные темы. "На первоначальном этапе, скорее всего, это будет ежемесячное издание. Сейчас самое главное начать, если же деятельность общины будет активной и материалов будет много, готовы выпускать и раз в неделю", - добавил Смирнов.
Он также отметил, что в Крыму выпускают газеты и на языках других народов, которые проживают в республике.