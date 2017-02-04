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Китаец прошел 1,7 тыс. км, чтобы отпраздновать Новый год в кругу семьи

Общество
4 февраля, 15:24 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Чэнь Чжицзюнь совершил путешествие с минимальным количеством багажа: в рюкзаке уместились комплект запасной одежды, мобильный телефон, емкость с питьевой водой
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ПЕКИН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Инструктор по фитнесу Чэнь Чжицзюнь за один месяц преодолел 1,7 тыс. километров, чтобы встретить в кругу семьи самый любимый праздник миллионов китайцев - Чуньцзе, или праздник Весны. Об этом в субботу сообщил информационный интернет-портал Sina.

"Я люблю спорт и в этот раз решил таким образом вернуться домой", - объяснил он. Чэнь Чжицзюнь совершил путешествие с минимальным количеством багажа: в рюкзаке уместились комплект запасной одежды, мобильный телефон, емкость с питьевой водой. "Поначалу я шел днем и ночью, однако позже решил в темное время суток отдыхать", - добавил путешественник.

В дороге он потратил на ночлег в гостиницах порядка $1,3 тыс. и износил три пары обуви.

Где бы ни жили представители самой многочисленной на земле нации, свой традиционный Новый год они отмечают одинаково: богатым застольем, символизирующим благосостояние семьи и сплочение рода. Однако Чуньцзе примечателен не только застольем, но и веселыми забавами и обрядами, такими как "танец дракона", ловко скользящего всем своим многометровым матерчатым телом среди толпы, или "танец львов", норовящих ухватить убегающий шар-солнце. Многие жители КНР в этот период путешествуют по стране, встречаются с родственниками, посещают ярмарки, торговые центры и туристические достопримечательности.

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