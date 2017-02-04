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Митрополит Иларион: проект документа РПЦ о запрещенных профессиях нуждается в доработке

Общество
4 февраля, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата уточнил, что готовится собственный отзыв на проект документа, так как "все формулировки договора требуют серьезных уточнений"
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион считает проект документа, подготовленный Русской православной церковью, о списке профессий, несовместимых со священством, недостаточно проработанным. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24", пообещав подготовить собственный отзыв на проект документа.

"Я лишь частично согласен с этим списком. У меня этот документ вызывает некоторые вопросы и недоумение. Я готовлю свой собственный на него отзыв", - сказал он.

По мнению митрополита Илариона, "все формулировки договора требуют серьезных уточнений". "Просто обозначить профессии, которые несовместимы, недостаточно. Это только проект документа, ему предстоит путь длиной два-три года. Поэтому у нас есть возможность уточнить формулировки или их изменить", - пояснил владыка.

Ранее Русская православная церковь предложила обсудить перечень профессий, несовместимых со священством, подготовив проект соответствующего документа. Проект документа размещен на официальном сайте Московского патриархата.

Согласно этому списку, священники не могут быть врачами, военными, госслужащими, сотрудниками органов дознания, банкирами, адвокатами или владельцами казино.

Проект направлен в епархии для получения отзывов. Комментарии к проекту документа собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 2 мая 2017 года.

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