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СМИ: полиция Рима разыскивает авторов манифестов с критикой Папы Римского

Общество
4 февраля, 17:37 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
Авторы плакатов пожелали сохранить анонимность
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РИМ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Полиция Рима начала расследование по факту появления в разных местах столицы манифестов с изображением Папы Римского Франциска и критикующей его надписью. Как сообщает новостной канал Sky TG24, плакаты появились утром 4 февраля на нескольких центральных римских улицах, в том числе вблизи Колизея и Ватикана.

Канал уточняет, что надпись на римском диалекте гласила: "Франциск, ты взял под собственный контроль конгрегации, упразднил священников, обезглавил Мальтийский орден и монашеский орден францисканцев, игнорируешь кардиналов... и где твое хваленое милосердие?". Авторы плаката сохранили анонимность, не оставив никакой подписи. Однако есть предположения, что инициатива принадлежит сторонникам консервативного церковного крыла, которое недовольно реформами понтифика. Все несанкционированные манифесты были немедленно сняты.

Впервые в новейшей истории Папа Римский напрямую вмешался в дела старейшего суверенного рыцарского Мальтийского ордена, настояв на отставке его великого магистра, который обычно выбирается на пожизненный срок. Понтифик объявил о назначении своим делегатом в орден, который будет отвечать "за его духовное обновление", архиепископа Анджело Беччу, заместителя государственного секретаря (главы правительства Ватикана) по общим делам.

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