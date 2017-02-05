Церковь получит на 49 лет заложенный Петром Великим Сампсониевский собор в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь получит в безвозмездное пользование на 49 лет один из старейших храмов Санкт-Петербурга - Сампсониевский собор, заложенный Петром Великим в честь победы под Полтавой в 1709 году.
Он станет вторым объектом Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", переданным церкви - год назад Санкт-Петербургской епархии РПЦ был передан Смольный собор.
"После божественной литургии директор Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров вручит настоятелю архимандриту Серафиму (Шкредю - прим. ТАСС) символический ключ от храма, - сообщили ТАСС в пресс-службе музея. - Официальная церемония завершит передачу Сампсониевского собора Русской православной церкви".
Сампсониевский собор входил в комплекс ГМП "Исаакиевский собор" с 1984 года. К 300-летию Полтавской битвы в 2009 году в соборе были проведены реставрационные работы, которые музей характеризует как "планомерные, сложные и дорогостоящие".
"Был усилен фундамент здания, отремонтированы дренажная система и системы инженерного обеспечения, укреплены несущие конструкции, проведен ремонт фасада, кровли и пятиглавия. Был приведен также в порядок сад вокруг собора", - рассказал ТАСС заместитель директора по эксплуатации ГМП "Исаакиевский собор" Борис Подольский.
По его словам, в соборе необходимо постоянно поддерживать режим температуры и влажности, потому что пересушенный воздух может повредить убранство. "Чтобы не допустить этого, к батареям парового отопления прикрепляли емкости с водой", - сказал он.
Сампсониевский собор - первый храм-памятник в честь победы русского оружия. Имя архитектора, по проекту которого он был построен, осталось неизвестным. Тема Полтавы отражена в отделке и убранстве здания.
Одним из наиболее интересных экспонатов Музейного фонда РФ, хранящихся в соборе, считается его главный иконостас, в котором соединяются каноны древнерусской и европейской архитектуры. Пятиярусный иконостас выполнен из дерева, он включает 48 икон.
На северной и южной стенах трапезной собора находятся крупнейшие в Санкт-Петербурге Лицевые святцы, датируемые концом XVII века.
Деревянный храм был открыт в 1710 году, в 1725 году собор построили из камня, а в 1760-х годах перестроили. При нем было открыто первое кладбище Санкт-Петербурга. В годы правления Анны Иоанновны здесь были похоронены участники заговора против Бирона, а в 1774 или 1775 году, по легенде, здесь якобы произошло тайное венчание Екатерины II со светлейшим князем Потемкиным.
После революции собор оставался в ведении Ленинградской митрополии до 1938 года, когда службы в нем были прекращены, а собор стал филиалом Государственного Эрмитажа, которым оставался до 1943 года.
С 1935 года храм находится под охраной государства как исторический и мемориальный памятник, который серьезно пострадал в годы Великой Отечественной войны. В разные годы выдвигались различные планы использования здания - от магазина готового платья и оптово-закупочной базы до музейного филиала.
В 1972 году Сампсониевский собор стал филиалом Военно-исторического музея А.В. Суворова, в 1982 году сюда вернули 75 отреставрированных икон. Богослужения в соборе возобновили в 2002 году.
В начале января правительство Петербурга объявило, что к передаче Московскому патриархату РПЦ готовится также Исаакиевский собор. В ведении музея останется только храм Спаса на Крови.