Китай испытал новую систему оптической связи для одновременного общения 13,5 млрд человек

Гендиректор: объем финансирования "Динамо" не нарушает принципов финансового fair playСпорт 5 февраля, 9:12
Скрынник: аналог КХЛ в хоккее с мячом создать невозможноСпорт 5 февраля, 9:01
Тренер "Сан-Антонио" Попович установил рекорд НБА по количеству побед с одним клубомСпорт 5 февраля, 8:04
Гильдия режиссеров США объявила лауреатов своей престижной премииКультура 5 февраля, 7:20
"Сент-Луис" уступил "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛСпорт 5 февраля, 6:56
Две передачи Кучерова помогли "Тампе" победить "Анахайм" в матче НХЛСпорт 5 февраля, 6:32
Три шайбы Нюландера помогли "Торонто" обыграть "Бостон" в матче НХЛСпорт 5 февраля, 6:15
Bloomberg: ЕС может в марте продлить действие санкций против РФ на полгодаМеждународная панорама 5 февраля, 5:49
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с ПутинымМеждународная панорама 5 февраля, 5:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай впервые испытал новейшую систему волоконно-оптической связи, позволяющую одновременно общаться в режиме реального времени более 13,5 млрд человек. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление Уханьского НИИ телекоммуникаций (Центральный Китай).
"Это означает, что китайские технологии оптической связи вступили в новый этап развития, когда при чрезвычайно быстрых скоростях на большие расстояния будут передаваться сверхкрупные объемы данных", - прокомментировали участники проекта результаты эксперимента, отметив, что скорость передачи информации составила 560 терабайт в секунду.
В качестве средства связи был использован одномодовый кабель с семью центральными жилами оптволокна. По словам китайских ученых, если образно охарактеризовать потоки передачи данных, обычные современные оптические технологии можно сравнить с одноколейной дорогой, в то время как только что опробованный в КНР вариант - семиполосная скоростная магистраль. В итоге, как объяснили специалисты, им удалось достигнуть наиболее передового уровня в этой области.
В последнее время глобальные системы сетевых коммуникаций испытывают все большую нагрузку в связи с постоянно увеличивающимися объемами передаваемой информации. Поэтому во многих странах мира, в том числе в КНР, возникла необходимость создания усовершенствованных оптиковолоконных технологий. В 2014 году Китай экспериментально опробовал систему оптической связи, скорость передачи которой превысила 100 терабайт в секунду, однако уже через год местные специалисты удвоили, а через некоторое время утроили этот показатель.