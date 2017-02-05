Китай испытал новую систему оптической связи для одновременного общения 13,5 млрд человек

ПЕКИН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай впервые испытал новейшую систему волоконно-оптической связи, позволяющую одновременно общаться в режиме реального времени более 13,5 млрд человек. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление Уханьского НИИ телекоммуникаций (Центральный Китай).

"Это означает, что китайские технологии оптической связи вступили в новый этап развития, когда при чрезвычайно быстрых скоростях на большие расстояния будут передаваться сверхкрупные объемы данных", - прокомментировали участники проекта результаты эксперимента, отметив, что скорость передачи информации составила 560 терабайт в секунду.

В качестве средства связи был использован одномодовый кабель с семью центральными жилами оптволокна. По словам китайских ученых, если образно охарактеризовать потоки передачи данных, обычные современные оптические технологии можно сравнить с одноколейной дорогой, в то время как только что опробованный в КНР вариант - семиполосная скоростная магистраль. В итоге, как объяснили специалисты, им удалось достигнуть наиболее передового уровня в этой области.

В последнее время глобальные системы сетевых коммуникаций испытывают все большую нагрузку в связи с постоянно увеличивающимися объемами передаваемой информации. Поэтому во многих странах мира, в том числе в КНР, возникла необходимость создания усовершенствованных оптиковолоконных технологий. В 2014 году Китай экспериментально опробовал систему оптической связи, скорость передачи которой превысила 100 терабайт в секунду, однако уже через год местные специалисты удвоили, а через некоторое время утроили этот показатель.