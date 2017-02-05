Кандидат на пост гендира ЮНЕСКО считает РФ примером гармонии и уважения между религиями

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост генерального директора ЮНЕСКО от Египта Мушира Хаттаб впечатлена уровнем взаимодействия и сосуществования различных религий в России. По ее словам, между конфессиями присутствует гармония и уважение друг к другу.

"Меня по-настоящему изумляет одна вещь - в России могут уживаться люди разных религий, я очень впечатлена. Это то, каким мы хотим видеть взаимодействие религий, это то, как мы, мусульмане, хотим чувствовать христиан и евреев - все религии. Это то, как мы хотим видеть отношение христиан к мусульманам, евреям и другим религиям. Я вижу гармонию, я вижу уважение, и это очень здорово", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

Хаттаб отметила, что "очень рада тому, что наконец посетила Россию". "Это страна, которую я люблю: у вас так много истории, так много культуры, я имею в виду, что Москва - это открытый музей", - пояснила она.

Кандидат на пост гендира ЮНЕСКО от Египта также добавила что ее стране "посчастливилось поддерживать и расширять прочные взаимоотношения с Россией "на протяжении многих десятилетий". "Мы очень довольны сотрудничеством и поддержкой со стороны России", - заключила Хаттаб.

Нынешний генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова находится на посту уже второй срок, и ее мандат истекает в этом году. Выборы состоятся на 40-й сессии Генеральной конференции Организации осенью этого года. К настоящему времени официально выдвинуты четыре кандидатуры - от Вьетнама, Египта, Катара и Ливана. Окончательный список кандидатов будет опубликован 1 апреля 2017 года.