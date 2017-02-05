В Центральном Китае и на Тайване выявлены новые случаи заражения человека птичьим гриппом

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ШАНХАЙ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 выявлен в воскресенье в центральной китайской провинции Хунань. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Инфицированный 69-летний мужчина помещен в больницу в городе Чанша. Его состояние оценивается как тяжелое. Это уже второй случай заболевания человека птичьим гриппом в городе Чанша с начала года. Накануне вирус был выявлен там же у 37-летнего мужчины.
Первый за текущий год случай заражения человека вирусом птичьего гриппа со штаммом H7N9 был выявлен также на Тайване. Об этом сообщил информационный портал Sina.
Инфицированный поступил в больницу города Гаосюн (юго-запад острова). Выяснилось, что в прошлом месяце он посетил провинцию Гуандун (Южный Китай), где почувствовал недомогание. Вернувшись на Тайвань, заболевший обратился в клинику, однако врачи не выявили у него H7N9, прописав лечение на дому. В дальнейшем состояние инфицированного резко ухудшилось, и при повторном обследовании, проведенном накануне, у него был обнаружен вирус птичьего гриппа.
В настоящий момент пациент продолжает находиться без сознания, врачи борются за его жизнь.
Тайваньские органы здравоохранения приступили к обследованию всех, кто в последнее время находился в контакте с заболевшим - в общей сложности с ним общалось около 110 человек.
В последнее время в Китае участились случаи заболевания человеком вирусом H7N9. В 2017 году в провинции Хунань было зафиксировано 20 случаев заражения птичьим гриппом, пять человек скончались. Вирус также обнаружен в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Сычуань, Хэнань, Цзянси и Шаньдун. Были заболевшие в Шанхае, специальных административных районах Гонконг и Макао. Наибольшее число случаев заражения птичьим гриппом фиксируется именно в зимнее время.
В Китае H7N9 впервые был диагностирован в марте 2013 года. До сих пор нет свидетельств, что он может передаваться от человеку к человеку воздушно-капельным путем. Вспышка этого заболевания в КНР за 2013-2014 годы унесла жизни 36 человек.