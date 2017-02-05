В Нью-Дели прошел студенческий семинар, посвященный 70-летию дипотношений России и Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Группа студентов из России приняла участие в международном студенческом семинаре, посвященном 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели, который прошел в Университете имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели. Об этом сообщил ТАСС один из его организаторов, глава Центра Российских и Центрально-азиатских исследований этого университета профессор Арун Моханти.

"В работе семинара "Индийско-российские отношения в меняющемся мире" приняли участие 11 студентов из МГИМО, будущих специалистов по Южной Азии, а также студенты Университета имени Джавахарлала Неру, в том числе те из них, кто готовится стать специалистами по России. Они представили доклады, посвященные различным аспектам индийско-российских отношений, их истории и перспективам", - сказал Моханти

По мнению профессора, встреча студентов двух стран позволила представителям молодого поколения специалистов обменяться мнениями по поводу будущего связей двух государств.

"70 лет - большой срок. За это время наши отношения прошли большой путь. У молодежи есть свой, новый взгляд на наши отношения. Мы еще помним времена, когда был популярен лозунг "хинди руси бхаи-бхаи" ("индийцы-русские - братья" - ТАСС), а новое поколение придерживается более прагматичных и реалистичных взглядов. Но отрадно, что молодежь с обеих сторон и сегодня решительно поддерживает развитие отношений между нашими странами", - отметил Моханти.

Как сказал ТАСС участник семинара, студент третьего курса МГИМО Альберт Штода, для российских студентов эта встреча оказалась очень полезной: "Такие встречи помогают лучше понять позицию индийской стороны по тому или иному вопросу, познакомиться с коллегами, донести свою точку зрения".

В 2017 году Москва и Нью-Дели отметят 70-ю годовщину установления дипломатических отношений, которые были установлены в апреле 1947 года - еще до получения Индией независимости, наступившей 15 августа того же года.