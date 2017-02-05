Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways с 5 февраля начала осуществлять самый длинный прямой коммерческий перелет в мире. Об этом в воскресенье сообщает газета Gulf News.

Новый рейс 920 курсирует между столицей Катара Дохой и новозеландским Оклендом. Протяженность беспересадочного перелета составит 16 часов 20 минут. Путь в обратную сторону займет 17 часов 30 минут. Расстояние между Дохой и Оклендом превышает 14,5 тыс. км.

Перелет осуществляется самолетом Boeing 777-200.