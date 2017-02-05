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В ООН требуют от Киева платить пенсии всем жителям Донбасса

Общество
5 февраля, 17:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, февраля. /ТАСС
В организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере
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КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Организация объединенных наций (ООН) серьезно обеспокоена практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Украины. Об этом заявил координатор системы ООН на Украине Нил Уокер.

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По его словам, в организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере. "Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий (в Донбассе). В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. Мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно-перемещенными лицами", - подчеркнул представитель ООН в опубликованном в воскресенье интервью в издании "Зеркало недели".

Уокер отметил, что сейчас международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины относительно этого вопроса. Кроме того, по его словам, планы гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2015 и 2016 годы предусматривали около $300 млн в год, однако привлечь удалось только $200 млн и $100 млн соответственно. "Недофинансирование программ связано с жесткой глобальной конкуренцией за гуманитарную помощь и уменьшением масштаба боевых действий в Донбассе", - объяснил координатор системы ООН на Украине.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что проведение силовой операции в Донбассе не является основанием для приостановки выплаты пенсии местным жителям. Омбудсмен убеждена, что украинское государство обязано платить пенсии, и если нет такого механизма, то это проблемы государства, а не пенсионеров, которые не могут покинуть неподоконтрольные Киеву территории.

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением кабинета министров от 7 ноября 2014 года. Их должны восстановить после возвращения регионов под контроль украинской власти.

В октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, кто проживает на территориях провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Однако министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что не будет сотрудничать с ЛНР и ДНР по выплатам пенсий.

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