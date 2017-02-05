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Роспотребнадзор: заражение гриппом и ротавирусной инфекцией через пищу невозможно

Общество
5 февраля, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Таким образом ведомство опровергло распространяемые сообщения об импорте в Россию зараженных фруктов из КНР
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор в воскресенье выступил с опровержением сообщений о возможности заражения вирусом гриппа и ротавирусной инфекцией через питьевую воду и продукты питания. Об этом ведомство заявило на своем сайте.

"Заразиться можно через выделения больного человека. При попадании на предметы вирусы остаются жизнеспособными только в течение двух - восьми часов. При этом через питьевую воду и продукты питания вирусы гриппа не передаются", - отмечается в сообщении.

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Роспотребнадзор выступил с данным опровержением в связи с распространяемыми в последнее время сообщениями об импорте в Россию из КНР зараженных мандаринов и бананов.

"При проведении лабораторных исследований вирус гриппа и ротавирусная инфекция на фруктах не обнаружены", - заключило ведомство.

Вместе с тем, Роспотребнадзор напомнил о необходимости тщательного мытья фруктов и овощей перед употреблением в пищу в целях избежания кишечных инфекций.

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