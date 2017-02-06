СМИ: самолет Qatar Airways завершил самый длительный прямой перелет в мире

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Qatar Airways, вылетевший из столицы Катара, приземлился в аэропорту новозеландского Окленда, впервые завершив самый длинный в мире прямой коммерческий перелет. Об этом сообщил сайт газеты New Zealand Herald.

Продолжительность беспересадочного перелета на расстояние в 14,5 тыс. км составила 16 часов 15 минут. Как сообщается, самолет прибыл к месту назначения с опережением графика на 15 минут. Из-за встречного ветра обратный путь может занять более 18 часов.

Перелет осуществлял самолет Boeing 777-200 с 259 посадочными местами. Как отмечает издание, во время своего исторического полета самолет был полон. Экипаж самолета включал в себя четырех пилотов и 15 бортпроводников. За время полета пассажирам было подано в общей сложности 1,1 тыс. чашек кофе и чая, а также две тысячи холодных напитков.