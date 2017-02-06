Эксперты: исключение абортов из ОМС не решит проблем поддержки рождаемости

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Экспертная группа Российской общественной инициативы (РОИ) считает, что исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) не решит проблемы, связанные с поддержкой рождаемости и сохранения беременности, к этому вопросу необходимо подходить комплексно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Открытого правительства со ссылкой на заключение экспертов, изучавших петицию об абортах.

Как сообщалось ранее, 8 декабря 2016 года петиция о выведении абортов из системы ОМС была отклонена экспертами из рабочей группы федерального уровня, которая рассматривает петиции за подписью свыше 100 тысяч человек с сайта РОИ.

Эту группу возглавляет министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Для доработки заключения была создана рабочая группа с участием членов Общественной палаты РФ, представителей Минздрава и Русской православной церкви.

Авторы петиции предлагали оставить в перечне услуг программы ОМС только аборты по медицинским показаниям или в случае насильственного зачатия. "Реализация предлагаемой в общественной инициативе меры - оставить в перечне услуг, включенных в программы ОМС, оплату абортов только по медицинским показаниям или в случае, когда зачатие произошло насильственно, - не решит проблем, лежащих в основе принятия женщинами решения о проведении аборта", - говорится в заключении экспертной рабочей группы.

Необходимость комплексных мер

Эксперты рабочей группы уверены, что для повышения эффективности борьбы с абортами в России нужно принимать комплексные меры, в частности, вести консультативную и просветительскую работу с женщинами, ужесточать ответственность за нарушение порядка проведения абортов и направлять высвобождающиеся средства ФОМС, предусмотренные на аборты, на проведение мероприятий по сохранению беременности.

Члены рабочей группы в качестве одной из мер профилактики абортов предлагают увеличить количество центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также среди предложений экспертов - обязать медорганизации проводить дополнительное консультирование пациенток, направленное на сохранение беременности.

Широкое обсуждение

Последствия и возможные риски исключения абортов из системы ОМС экспертная рабочая группа предложила обсудить с привлечением максимально широкого круга участников: представителей Общественной палаты РФ, традиционных конфессий РФ, страховых медицинских организаций, научных и общественных организаций, экспертов в области биоэтики, права, экономики и демографии.

Для такого обсуждения эксперты рекомендуют координационному совету при правительстве по реализации концепции государственной семейной политики РФ до 2025 года создать рабочую группу с участием Минздрава, Минфина, Росздравнадзора, ФАС, Генеральной прокуратуры и ФОМС. "Итогом работы группы может стать подготовка изменений в нормативные правовые акты, направленных на сокращение количества абортов в Российской Федерации, что и является главной целью петиции", - отмечается в заключении экспертов.

Госдуме рекомендовано "учесть заключение экспертной группы РОИ при работе над уже находящимся на рассмотрении законопроектом, который предусматривает меры борьбы с абортами, аналогичные тем, что изложены в петиции".

Заключение экспертной рабочей группы федерального уровня подготовлено с учетом мнений Минздрава, Минфина, ФОМС и РПЦ. Оно будет направлено в Госдуму, Совет Федерации и координационный совет при правительстве по реализации концепции государственной семейной политики РФ до 2025 года, уточнили в пресс-службе Открытого правительства.