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Мосгордума внесет в Госдуму законопроект о потреблении вейпов

Общество
6 февраля, 8:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает важным установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним и запретить их использование в общественных местах
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мосгордума разработала законопроект, регулирующий потребление вейпов (электронных сигарет) и планирует внести его на рассмотрение Госдумы. Об этом ТАСС сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

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"В ближайшие дни проект федерального закона "О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака", разработанный Мосгордумой, будет внесен в столичный парламент. После прохождения всех необходимых процедур он будет внесен в Государственную думу", - сказал Шапошников.

Он пояснил, что в законопроекте дается определение испарительной смеси для устройств, имитирующих курение табака, - "жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл и без содержания никотина, предназначенная для использования в устройствах, имитирующих курение табака". "То есть под правовое регулирование попадают не столько сами устройства (вейпы, кальяны и др.), сколько жидкость, которую используют вейперы для "парения", - отметил Шапошников.

Разработчики законопроекта также хотят законодательно закрепить понятия "устройства, имитирующие курение табака, для потребления испарительных смесей", "электронные кальяны" и "испарительные смеси для устройств, имитирующих курение табака". Кроме того, считает Шапошников, важно установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним и запретить их использование в общественных местах (на территориях и в помещениях образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, спорта, на воздушных судах, в общественном транспорте, на детских площадках и на рабочих местах), а также установить ограничения на рекламу указанных устройств. "Законопроект будет иметь положительное влияние на здоровье нации в целом, предотвратит и уменьшит распространение данной вредной привычки среди несовершеннолетних", - уверен председатель Мосгордумы.

В настоящее время федеральное законодательство вопросы курения, продажи, оборота электронных сигарет (вейпов), в том числе несовершеннолетним, не регулирует. Производители утверждают, что электронные сигареты безопасны и могут применяться в качестве средства никотинозаместительной терапии. В то же время электронные сигареты появились не так давно, их воздействие на организм на сегодняшний день полностью не изучено. По мнению ряда врачей, в некоторых случаях при использовании электронной сигареты организм курильщика получает еще больше никотина, так как многие прибегают к такой сигарете гораздо чаще, чем к обычной.

В сентябре 2016 года на сайте столичного парламента прошел опрос, в котором приняло участие около 40 тыс. москвичей. В результате 65% высказались за законодательное регулирование курения вэйпов и запрет их продажи несовершеннолетним.

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