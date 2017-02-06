Мосгордума внесет в Госдуму законопроект о потреблении вейпов

Гендиректор: ФК "Динамо" проведет первый матч на новой арене, вероятно, в сезоне-2018/19Спорт 6 февраля, 9:44
СМИ: Ассанж призвал Великобританию и Швецию восстановить его свободуМеждународная панорама 6 февраля, 9:39
Врач клуба по хоккею с мячом "Зоркий" спас жизнь пассажиру самолетаСпорт 6 февраля, 9:33
Около 3 тыс. камер видеонаблюдения установят в "Лужниках"Москва 6 февраля, 9:32
ФК "Динамо" погасил задолженность по зарплате перед Павлом ПогребнякомСпорт 6 февраля, 9:21
Песков пока не подтверждает отставку БасаргинаПолитика 6 февраля, 9:17
Голкипер "Вашингтона" Грубауэр признан первой звездой дня в НХЛСпорт 6 февраля, 9:15
Российские боксеры Ковалев и Трояновский вошли в февральский рейтинг WBCСпорт 6 февраля, 9:13
Семь человек отравились в "Студии суши" в ЕкатеринбургеНовости Урала 6 февраля, 9:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мосгордума разработала законопроект, регулирующий потребление вейпов (электронных сигарет) и планирует внести его на рассмотрение Госдумы. Об этом ТАСС сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
"В ближайшие дни проект федерального закона "О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака", разработанный Мосгордумой, будет внесен в столичный парламент. После прохождения всех необходимых процедур он будет внесен в Государственную думу", - сказал Шапошников.
Он пояснил, что в законопроекте дается определение испарительной смеси для устройств, имитирующих курение табака, - "жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл и без содержания никотина, предназначенная для использования в устройствах, имитирующих курение табака". "То есть под правовое регулирование попадают не столько сами устройства (вейпы, кальяны и др.), сколько жидкость, которую используют вейперы для "парения", - отметил Шапошников.
Разработчики законопроекта также хотят законодательно закрепить понятия "устройства, имитирующие курение табака, для потребления испарительных смесей", "электронные кальяны" и "испарительные смеси для устройств, имитирующих курение табака". Кроме того, считает Шапошников, важно установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним и запретить их использование в общественных местах (на территориях и в помещениях образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, спорта, на воздушных судах, в общественном транспорте, на детских площадках и на рабочих местах), а также установить ограничения на рекламу указанных устройств. "Законопроект будет иметь положительное влияние на здоровье нации в целом, предотвратит и уменьшит распространение данной вредной привычки среди несовершеннолетних", - уверен председатель Мосгордумы.
В настоящее время федеральное законодательство вопросы курения, продажи, оборота электронных сигарет (вейпов), в том числе несовершеннолетним, не регулирует. Производители утверждают, что электронные сигареты безопасны и могут применяться в качестве средства никотинозаместительной терапии. В то же время электронные сигареты появились не так давно, их воздействие на организм на сегодняшний день полностью не изучено. По мнению ряда врачей, в некоторых случаях при использовании электронной сигареты организм курильщика получает еще больше никотина, так как многие прибегают к такой сигарете гораздо чаще, чем к обычной.
В сентябре 2016 года на сайте столичного парламента прошел опрос, в котором приняло участие около 40 тыс. москвичей. В результате 65% высказались за законодательное регулирование курения вэйпов и запрет их продажи несовершеннолетним.