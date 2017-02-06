В Мосгордуме предлагают дать регионам РФ право запрещать продажу любых видов алкоголя

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Поправки в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (ФЗ-171) подготовлены в Московской городской думе. Согласно законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), столичные парламентарии предлагают дать регионам право запрещать продажу любых видов алкогольной продукции.

"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции), включая ограничения времени и мест розничной продажи алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции), а также полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции)", - говорится в документе.

Согласно действующей редакции ФЗ-171, регионы могут устанавливать "дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции".

Законопроект разработан в целях регулирования оборота алкоэнергетиков.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагал уточнить полномочия субъектов РФ по установлению ограничений розничной продажи "алкоэнергетиков". Он пояснял, что такая проблема существует, "поскольку на сегодняшний день из-за неоднозначной трактовки федерального законодательства запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков был оспорен в судах ряда регионов России".

В случае одобрения законопроекта на заседании Мосгордумы, он будет внесен на рассмотрение Государственной думы.

Сейчас в 67 субъектах Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, запрещающие или ограничивающие розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков.

В Москве подобный закон вступил в действие 1 мая 2015 года. Он определяет слабоалкогольные тонизирующие напитки как алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта до 9% объема, а вместе с тем кофеина или другого тонизирующего компонента. Закон полностью запрещает розничную продажу алкоэнергетиков на территории города, за его нарушение в соответствии с КоАП РФ установлен размер штрафов: для должностных лиц - от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 тыс. руб. до 100 тыс. рублей.