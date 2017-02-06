Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мосгордуме предлагают дать регионам РФ право запрещать продажу любых видов алкоголя

Общество
6 февраля, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Законопроект разработан в целях регулирования оборота алкоэнергетиков
Поделиться
Материал из 1 страницы
Заседание Мосгордумы

Заседание Мосгордумы

© Московская городская Дума

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Поправки в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (ФЗ-171) подготовлены в Московской городской думе. Согласно законопроекту (есть в распоряжении ТАСС), столичные парламентарии предлагают дать регионам право запрещать продажу любых видов алкогольной продукции.

"Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции), включая ограничения времени и мест розничной продажи алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции), а также полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции (отдельных видов алкогольной продукции)", - говорится в документе.

Согласно действующей редакции ФЗ-171, регионы могут устанавливать "дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции".

Законопроект разработан в целях регулирования оборота алкоэнергетиков.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагал уточнить полномочия субъектов РФ по установлению ограничений розничной продажи "алкоэнергетиков". Он пояснял, что такая проблема существует, "поскольку на сегодняшний день из-за неоднозначной трактовки федерального законодательства запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков был оспорен в судах ряда регионов России".

В случае одобрения законопроекта на заседании Мосгордумы, он будет внесен на рассмотрение Государственной думы.

Сейчас в 67 субъектах Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, запрещающие или ограничивающие розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков.

В Москве подобный закон вступил в действие 1 мая 2015 года. Он определяет слабоалкогольные тонизирующие напитки как алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта до 9% объема, а вместе с тем кофеина или другого тонизирующего компонента. Закон полностью запрещает розничную продажу алкоэнергетиков на территории города, за его нарушение в соответствии с КоАП РФ установлен размер штрафов: для должностных лиц - от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 тыс. руб. до 100 тыс. рублей.

Смотрите также

Мосгордума внесет в Госдуму законопроект о потреблении вейпов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Губернатор Пермского края подал президенту РФ заявление об отставке
2
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
3
Стоун призвал Трампа рассекретить документы об украинском и сирийском конфликтах
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
WSJ: администрация Трампа изучает возможности вбить клин между РФ и Ираном
6
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
7
Пограничное состояние: что означает введение погранзоны между РФ и Белоруссией
Темы дня
Реклама