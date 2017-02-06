Сборник уникальных сказаний долган издан в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Сборник уникальных сказаний долган, одного из коренных народов Таймыра, издан в Красноярском крае, рассказала ТАСС директор Таймырского дома народного творчества (ТДНТ) Любовь Попова.
"Издана книга "Дорога в вечность". Это уникальный труд собирателей долганского фольклора, объединивший почти все жанры устного народного творчества долган Хатангской тундры. Большинство сказок и рассказов, сохранившихся как раритетные образцы фольклора северных народов, публикуются впервые", - сказала собеседница агентства.
Произведения были собраны и записаны в 80-90-е годы ХХ столетия от известных долганских сказителей в посёлках Хатанга, Катырык, Хета, Жданиха, Кресты, Новорыбное, Сындасско и Попигай. Сбором занимались специалисты по фольклору из Хатангского Центра народного творчества Антонина Алексеевна Суздалова и Ирина Алексеевна Лаптукова. Сборник включает более 150 произведений фольклора на долганском и русском языках, сообщили в доме народного творчества..
ТДНТ - одно из старейших культурных учреждений Таймыра, существует с 1963 года. Он занимается сохранением и развитием самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Таймыра, поддержкой любительского художественного творчества и социально-культурной активности населения.