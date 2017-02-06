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У настоятеля шаолиньского монастыря обнаружили второй паспорт на другое имя

Общество
6 февраля, 11:28 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Несколько лет назад правоохранительные органы выяснили, что монах является владельцем 15 автомобилей, 11 из которых - дорогие иномарки, зарегистрированные на монастырь
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Ши Юнсин

Ши Юнсин

© Cancan Chu/Getty Images

ПЕКИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Настоятель Ши Юнсин, возглавляющий всемирно известный Шаолиньский монастырь, как оказалось, имел удостоверение личности и на другое имя, по которому его зовут Лю Инчэн. Об этом сообщила газета Global Times.

По словам монаха, о "несметных сокровищах и бесчисленных любовницах" которого в последнее время по всей стране прокатилась волна слухов, свою идентификационную карточку (внутренний паспорт) на второе имя он никогда не использовал, и готов сдать ее правоохранительным органам.

"Мое нынешнее удостоверение личности было выпущено в 1985 году, когда мне исполнилось 20 лет", - объяснил Ши Юнсин. Тогда же он получил и новое буддийское имя.

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Власти Китая объявили, что аннулируют первую идентификационную карточку, выданную в 1965 году, как и прежние ФИО настоятеля, прозванного местными СМИ "монахом-директором": два года назад прокуратура выявила, что религиозный деятель является владельцем 15 автомобилей, 11 из которых - дорогостоящие иномарки, зарегистрированные на монастырь.

Репутация Ши Юнсина пошатнулась несколько лет назад, когда в КНР началась повсеместная активная кампания по борьбе с коррупцией. В частности, его обвинили во взяточничестве, однако данное утверждение было опровергнуто в ходе расследования. Тем не менее прокуроры признали, что обитель "имеет проблемы финансового и управленческого характера". Как отмечают представители местной общественности, храм "наживается на подношениях паломников и рекламе национального единоборства - кунг-фу".

"Шаолиньский монастырь крайне коммерциализирован, и благодаря этому получает большие доходы. Думаю, для религиозного учреждения это чересчур", - приводит издание слова профессора теории этики и политологии Сюн Куньсиня из Центрального университета национальностей Китая. По словам эксперта, участившиеся скандалы вокруг храма "негативно сказываются как на имидже обители, так и на китайском буддизме в целом".

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