Детский технопарк "Кванториум" планируют открыть в Астрахани в 2017 году

АСТРАХАНЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Детский технопарк "Кванториум" планируется открыть в 2017 году в Астрахани, сообщил журналистам областной министр образования и науки Виталий Гутман.

"Мы планируем открыть "Кванториум" в одном из помещений кинотеатра "Октябрь", поставлена задача - сделать это в этом году... Задача - выработать интерес к науке, к проектной деятельности и творчеству", - сказал Гутман. Он не уточнил сумму инвестиций в проект, заметив, что есть "и федеральная программа, и различные фонды, и выигранные гранты".

Министр отметил, что в области высокий интерес к науке, школьный технопарк, открытый в 2013 году, работает на максимуме возможностей - за год в нем обучается до 7 тыс. детей (в том числе дистанционно), на места есть очередь.

Это один из первых школьных технопарков в России, кого не привозим в него, все в восторге, но главное - нравится детям. Однако его здание находится у нас в аренде, поэтому нам уже необходимо свое помещение, в этом году - к осени - откроем второе здание технопарка в районе улицы Максаковой", - добавил Гутман.

Региональный школьный технопарк в Астраханской области работает с 2013 года. Его направления - робототехника, микроэлектроника, цифровое производство, информационные технологии и физика и другие. Ранее сообщалось, что в этом году в регионе планируется открыть для школьников (начинающих писателей, художников, артистов и журналистов) первый в России гуманитарный парк "Гимнасиум".