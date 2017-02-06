МЧС проведет крупномасштабные противопаводковые учения в начале марта

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. МЧС России в начале марта проведет крупномасштабные учения по ликвидации последствий паводка. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Планируйте в первой декаде марта крупномасштабные противопаводковые учения", - распорядился он на селекторном совещании в МЧС.

Министр также поставил задачу организовать проверку всех служб, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), по готовности к весеннему половодью. "Я попрошу еще раз сверить все данные космического мониторинга, организовать взаимодействие со всеми наземными службами, осуществить моделирование ситуации и заблаговременно принять все необходимые меры", - сказал Пучков.

Он подчеркнул, что все системы жизнедеятельности населения во время паводка должны работать без сбоев. "Люди должны получать пенсии, медицинскую помощь, дети должны ходить в школы, вся социальная инфраструктура должна работать устойчиво. Мы должны обеспечить жизнедеятельность населения во время весеннего половодья ", - отметил глава МЧС.

Он обратил внимание, что на юге страны паводок начнется буквально в течение нескольких дней или недель. "А на Дальнем Востоке он завершится в июне", - сказал Пучков. Для ликвидации последствий весеннего половодья уже создана группировка общей численностью более 700 тыс. человек и свыше 160 тыс. единиц техники.

Как доложил министру директор департамента гражданской защиты МЧС Андрей Лутошкин, до 8 февраля будет завершена работа по корректировке планов по смягчению рисков от весеннего половодья. В конце февраля 2017 года на правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет рассмотрен вопрос о подготовке к паводковому периоду. Со второй декады марта на базе Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ будет работать межведомственная рабочая группа.