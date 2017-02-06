Путин поручил проработать предоставление жилья сиротам в месте жительства по их выбору

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о возможности предоставлять детям-сиротам жилье там, где они выберут сами. Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин поручил "рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе о возможности предоставления им жилых помещений по выбранному ими месту жительства и упрощения процедуры закупки жилых помещений у физических лиц на вторичном рынке жилья в целях предоставления указанным лицам".
Также кабмин должен будет обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих единый порядок формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем. Правительству поручено обеспечить создание информационной системы, содержащей сведения об оказании таким детям социальной поддержки, в том числе сведения об обеспечении их жилыми помещениями. Кроме того, необходимо будет определить целевые показатели результативности мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот.
Также глава государства поручил представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере деятельности по профилактике сиротства для снижения количества случаев лишения единственного или обоих родителей родительских прав, ограничения их в родительских правах, уклонения родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказа родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги.