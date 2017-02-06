Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил проработать предоставление жилья сиротам в месте жительства по их выбору

Общество
6 февраля, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Правительство должно будет обеспечить внесение в законы изменений, которые предусматривают единый порядок формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о возможности предоставлять детям-сиротам жилье там, где они выберут сами. Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин поручил "рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе о возможности предоставления им жилых помещений по выбранному ими месту жительства и упрощения процедуры закупки жилых помещений у физических лиц на вторичном рынке жилья в целях предоставления указанным лицам".

Также кабмин должен будет обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих единый порядок формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем. Правительству поручено обеспечить создание информационной системы, содержащей сведения об оказании таким детям социальной поддержки, в том числе сведения об обеспечении их жилыми помещениями. Кроме того, необходимо будет определить целевые показатели результативности мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот.

Также глава государства поручил представить предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере деятельности по профилактике сиротства для снижения количества случаев лишения единственного или обоих родителей родительских прав, ограничения их в родительских правах, уклонения родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказа родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги.

Смотрите также

СМИ: СПЧ предлагает наказывать чиновников за отказ в жилье детям-сиротам
ОНФ назвал обеспечение жильем детей-сирот одной из самых острых проблем Приморья
Замглавы столицы Камчатки предстанет перед судом за махинации с жильем для детей-сирот

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
2
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
3
Кремль не согласен с мнением Трампа об Иране как о террористическом государстве
4
СМИ: Qatar Airways начала осуществлять самый длинный прямой перелет в мире
5
"Ъ": ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатии
6
Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края
7
МОК отказался признавать подлинность письма на имя Макларена
Темы дня
Реклама