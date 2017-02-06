Онищенко: вера врача в результат является важным аспектом в лечении

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что при вынесении решений о признании гомеопатии лженаукой необходимо не только основываться на строгой науке, но и учитывать фактор веры врача в успех лечения.

"С точки зрения строгой науки, наверное, они правы, наука не поддается эмоциям, наука считает: вот есть действующее вещество, а вот есть эффект. Но я бы напомнил то, что медицина - это искусство, это не профессия. Поэтому фактор веры врача делает чудеса, можно давать просто плацебо больному - это просто мел в виде таблетки, и будет положительный эффект", - отметил бывший главный санитарный врач России в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что эмоционально-психологический фактор при лечении больного невозможно учесть, но "сами по себе рекомендации (комиссии РАН) полезны, как и любое мнение, это лишний повод подумать, порассуждать".

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, опубликовавшая меморандум "О лженаучности гомеопатии", предлагает Минздраву вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках, ФАС - предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам - не выкладывать гомеопатию вместе с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.