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Онищенко: вера врача в результат является важным аспектом в лечении

Общество
6 февраля, 13:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Фактор веры делает чудеса, можно давать просто плацебо больному, и будет положительный эффект, отметил бывший главный санитарный врач РФ
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Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что при вынесении решений о признании гомеопатии лженаукой необходимо не только основываться на строгой науке, но и учитывать фактор веры врача в успех лечения.

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"С точки зрения строгой науки, наверное, они правы, наука не поддается эмоциям, наука считает: вот есть действующее вещество, а вот есть эффект. Но я бы напомнил то, что медицина - это искусство, это не профессия. Поэтому фактор веры врача делает чудеса, можно давать просто плацебо больному - это просто мел в виде таблетки, и будет положительный эффект", - отметил бывший главный санитарный врач России в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он добавил, что эмоционально-психологический фактор при лечении больного невозможно учесть, но "сами по себе рекомендации (комиссии РАН) полезны, как и любое мнение, это лишний повод подумать, порассуждать".

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, опубликовавшая меморандум "О лженаучности гомеопатии", предлагает Минздраву вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках, ФАС - предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств, аптекам - не выкладывать гомеопатию вместе с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.

 

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