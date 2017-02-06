Число получивших грин-карту в Китае иностранцев увеличилось на 163% в 2016 году

ШАНХАЙ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Число иностранных граждан, которые в 2016 году смогли получить постоянный вид на жительство в Китае, увеличилось на 163% в годовом выражении и составило 1576 человек. Такие данные министерства общественной безопасности КНР приводит шанхайский новостной портал "Синьминьван".

Оформившие местную грин-карту иностранцы смогут пользоваться теми же правами, что и китайские граждане, в таких сферах, как инвестиции, покупка жилья и образование. Столь резкое увеличение числа иностранных граждан, получивших постоянный вид на жительства в прошлом году, связано с некоторым упрощением властями бюрократической процедуры подачи документов.

С сентября 2015 года правительство приняло постановление, которое заметно облегчило процедуру получения постоянного вида на жительство. Требования к заявителям стали более гибкими и практичными. До этого действовали разработанные еще в 2004 году достаточно жесткие правила, а сама процедура считалась до 2015 года одной из самых сложных в мире. Получить грин-карту в таких условиях могли лишь единицы.

Облегченные правила в результате привели к резкому росту числа заявок от иностранцев на оформление вида на жительство. Так, к примеру, в Шанхае за один год после упрощения миграционного режима этот показатель вырос в шесть раз, а в Пекине в 2016 году рост составил 426% в годовом выражении. В Китае сейчас живут и работают свыше 600 тыс. иностранных граждан.

В настоящее время в 15 городах КНР также действует 72-часовой безвизовый режим для транзитных пассажиров из более чем 50 стран. Власти Шанхая же позволяют следующим транзитом иностранцам из определенных стран находится в городе до 144 часов.