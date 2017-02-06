Число получивших грин-карту в Китае иностранцев увеличилось на 163% в 2016 году

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе 2017 года вырос на 20,7% - до 13 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:24
Лавров: Иран не был замечен в связях с террористами и вносит вклад в борьбу с ИГПолитика 6 февраля, 14:20
Погрузка на сети ДВЖД в январе 2017 г. снизилась на 8,8%, до 3,7 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:13
Москвичи назвали запуск МЦК и рост числа электронных госуслуг главными событиями 2016 г.Москва 6 февраля, 14:12
"Оппозиционный блок": высокие тарифы в ЖКХ спровоцировали на Украине кризис неплатежейМеждународная панорама 6 февраля, 14:12
Глава Минспорта Павел Колобков о "Лыжне России - 2017". ВидеотрансляцияСпорт 6 февраля, 14:08
Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского краяПолитика 6 февраля, 14:04
Капитан олимпийской сборной РФ по хоккею определится перед Кубком СловакииСпорт 6 февраля, 14:02
Инвесторы "Аэрофлота" обеспокоены призывами регулировать цены на билеты перевозчикаТранспорт 6 февраля, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШАНХАЙ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Число иностранных граждан, которые в 2016 году смогли получить постоянный вид на жительство в Китае, увеличилось на 163% в годовом выражении и составило 1576 человек. Такие данные министерства общественной безопасности КНР приводит шанхайский новостной портал "Синьминьван".
Оформившие местную грин-карту иностранцы смогут пользоваться теми же правами, что и китайские граждане, в таких сферах, как инвестиции, покупка жилья и образование. Столь резкое увеличение числа иностранных граждан, получивших постоянный вид на жительства в прошлом году, связано с некоторым упрощением властями бюрократической процедуры подачи документов.
С сентября 2015 года правительство приняло постановление, которое заметно облегчило процедуру получения постоянного вида на жительство. Требования к заявителям стали более гибкими и практичными. До этого действовали разработанные еще в 2004 году достаточно жесткие правила, а сама процедура считалась до 2015 года одной из самых сложных в мире. Получить грин-карту в таких условиях могли лишь единицы.
Облегченные правила в результате привели к резкому росту числа заявок от иностранцев на оформление вида на жительство. Так, к примеру, в Шанхае за один год после упрощения миграционного режима этот показатель вырос в шесть раз, а в Пекине в 2016 году рост составил 426% в годовом выражении. В Китае сейчас живут и работают свыше 600 тыс. иностранных граждан.
В настоящее время в 15 городах КНР также действует 72-часовой безвизовый режим для транзитных пассажиров из более чем 50 стран. Власти Шанхая же позволяют следующим транзитом иностранцам из определенных стран находится в городе до 144 часов.