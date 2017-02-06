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Путешественники РГО проведут снегоходную экспедицию по арктическим островам

Общество
6 февраля, 14:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, февраля. /ТАСС
Путешествие в Карском море пройдет в рамках цикла экспедиций "Легенды Арктики" и продлится полтора месяца
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© Лев Федосеев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Участники Русского географического общества (РГО) проведут снегоходную экспедицию на арктических островах в Карском море в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщила пресс-служба администрации Пуровского района ЯНАО.

"Ямальское региональное отделение РГО готовит снегоходную экспедицию из цикла "Легенды Арктики", посвященную 120-летию арктического плавания команды Фритьофа Нансена на корабле "ФРАМ" в 1893-1896 годах. Старт экспедиции запланирован на 14 февраля. Путешествие продлится полтора месяца. В состав группы, помимо ямальцев, войдут радиолюбители из Тюмени, Норильска, Петропавловска-Камчатского, Москвы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участники снегоходной экспедиции пройдут мыс Стерлигова, острова Скотта Гансена, архипелаг Норденшельда, острова Нансена и Тыртова. "Конечная точка экспедиции - острова Фирнлея. Это группа островов в восточной части Карского моря, расположенных в 30 км от материка. Острова Фирнлея были открыты Нансеном в ходе Норвежской полярной экспедиции", - добавили в пресс-службе.

Основная часть группы из ЯНАО выдвинется из Тарко-Сале (ЯНАО), далее путешественники отправятся через Гыду (самый северный населенный пункт полуострова Гыдан - прим. ТАСС) на метеостанцию Соп-Каргу (остров Диксона), где в группу войдут участники, вышедшие из Норильска. В полном составе экспедиция двинется на острова Карского моря. "Во время прохождения маршрута участники экспедиции будут вести фото- и видеосъемку уникальных географических объектов, арктической флоры и фауны. В задачи группы также входят наблюдение природных и погодных явлений в условиях высоких широт, а также проведение сеансов радиосвязи с каждого из островов", - уточнили в пресс-службе.

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