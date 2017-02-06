В Крыму заработало первое крымско-татарское радио

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Первое после воссоединения Крыма с Россией общественное крымско-татарское радио "Ветан седасы" ("Голос родины") начало работать на полуострове.

Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек.

"Радио сегодня начало свое круглосуточное вещание в Симферополе и Симферопольском районе. Затем каждый месяц будет прибавляться по одному району и городу, где начнется вещание этого радио. Далее вещание должно начаться в Джанкое и Джанкойском районе, потом в Красноперекопске и Красноперекопском районе, затем в Раздольном районе и так далее. Основная цель - покрыть весь наш полуостров, чтобы "Ветан седасы" звучал везде в Крыму", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, вещание этой радиостанции будет осуществляться на частоте 99,5 МГц на двух языках - русском и крымско-татарском. Бальбек отметил, что "Ветан седасы" стало структурным подразделением телерадиокомпании "Миллет", которая имеет одноименный телеканал на крымско-татарском языке.

"Ветан седасы" стала первой радиостанцией на крымско-татарском языке с момента вхождения Крыма в состав России. Ранее, при Украине, на полуострове работала частная радиостанция Meydan, но она закрылась", - уточнил депутат. "Радио "Ветан седасы" фактически станет рупором крымско-татарской культуры, будет рассказывать о традициях и самобытности крымско-татарского народа, о его светлом будущем в составе семьи народов России", - отметил Бальбек.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте - украинцы (15,7%), на третьем - крымские татары (12% населения), которые являются коренным народом республики.