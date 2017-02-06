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Times: шоколадки Mars, Nestle и Cadbury в Великобритании станут меньше на 20%

Общество
6 февраля, 14:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, февраля. /ТАСС
Так производители отреагировали на требование департамента здравоохранения страны снизить содержание сахара в кондитерской продукции
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© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Неприятный сюрприз ждет любителей сладкого в Великобритании: компании Mars, Nestle и Cadbury намерены уменьшить размер шоколадных изделий на 20%. Как сообщила газета The Sunday Times, речь идет, в частности, о таких популярных марках, как Mars, KitKat и Dairy Milk.

Таким образом производители отреагировали на требование департамента здравоохранения Public Health England (PHE) о необходимости снизить содержание сахара в кондитерской продукции. По мнению медиков, именно чрезмерно сладкие шоколадные батончики приводят к развитию ожирения у детей.

Как отмечает издание, многие производители сахаросодержащих изделий уже заявили о сокращении использования сахара и даже о его частичной замене искусственными и натуральными добавками. Однако видные представители "шоколадной" отрасли категорически отказались изменять рецепт, заявив, что сахарозаменители не только отрицательно скажутся на вкусовых свойствах, но и могут привести к побочным эффектам.

Поэтому Mars, Nestle и Cadbury приняли решение уменьшить на 20% размер своих шоколадок, дабы сохранить их вкус и в то же время перестраховаться от возможных обвинений в свой адрес в том, что они провоцируют рост случаев ожирения у детей. Изменится ли вместе с размером стоимость любимых британцами лакомств, производители ничего не сообщили.

Проблема детского ожирения представляет большую важность для британских властей. По данным британской государственной программы по мониторингу детского здоровья (National Child Measurement Programme, NCMP), от избыточного веса страдает каждый десятый дошкольник, в то время как в средней школе это заболевание диагностируется уже у 19,8% учеников. Ожирение может стать причиной развития рака, диабета, болезни сердца, цирроза печени и обходится национальной системе здравоохранения (NHS) Великобритании в £16 млрд в год (около $20 млрд).

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