Опасные горки: как избежать травм, катаясь на "ватрушке"

4 февраля в Ногинском районе Подмосковья, катаясь с горки на "ватрушке", погиб семилетний ребенок. Мальчик ударился головой о дерево, вылетев из надувных санок.

Катание на надувных санках (тюбах, в разговорной речи "ватрушках") приобретает все большую популярность в России. Тюб представляет собой круглую надувную камеру в чехле с прочным дном и ручками.

Тюбинг считается развлечением как для взрослых, так и для детей. Между тем, в МЧС полагают, что это один из самых травмоопасных видов отдыха. "В отличие от санок "ватрушки" способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска", — отмечают в ведомстве.

Надувные санки не оборудованы тормозными устройствами и трудно управляемы. Несоблюдение правил безопасности при катании на них может закончиться трагедией. ТАСС напоминает рекомендации МЧС, которым необходимо следовать, чтобы свести риск к минимуму.

Кататься на тюбах надо в специально отведенных для этого местах.

В процессе катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам "ватрушки".

Нельзя прикреплять тюбы друг к другу "паровозиком" — они могут перевернуться.

они могут перевернуться. Опасно кататься на надувных санях сразу нескольким людям, так как из "ватрушки" можно вылететь. "Взрослые часто нарушают данное правило — садятся вместе со своими детьми, что в итоге приводит к детским травмам", — отмечают в ведомстве.

Не следует перегружать ватрушку. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.

Не следует кататься на тюбах по склонам, поросшим деревьями. Кроме того, внизу склона должно быть достаточно места для торможения.

Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, ее необходимо осмотреть на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней, которые могут повредить надувные сани, проколов или разрезав их.

Перед спуском с горки важно проверять, чтобы на пути не было других катающихся, особенно детей.

Не следует привязывать надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, снегоходам, квадроциклам, автомобилям и т.д.

"Санки, лыжи, коньки — самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению, именно они становятся причиной многих травм. Здесь важна роль взрослых, которые должны научить ребенка правилам поведения, позволяющим избежать получения травм, и усилить контроль за их соблюдением", — отмечают в МЧС.