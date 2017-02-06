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Опасные горки: как избежать травм, катаясь на "ватрушке"Общество 6 февраля, 18:28
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4 февраля в Ногинском районе Подмосковья, катаясь с горки на "ватрушке", погиб семилетний ребенок. Мальчик ударился головой о дерево, вылетев из надувных санок.
Катание на надувных санках (тюбах, в разговорной речи "ватрушках") приобретает все большую популярность в России. Тюб представляет собой круглую надувную камеру в чехле с прочным дном и ручками.
Тюбинг считается развлечением как для взрослых, так и для детей. Между тем, в МЧС полагают, что это один из самых травмоопасных видов отдыха. "В отличие от санок "ватрушки" способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска", — отмечают в ведомстве.
Надувные санки не оборудованы тормозными устройствами и трудно управляемы. Несоблюдение правил безопасности при катании на них может закончиться трагедией. ТАСС напоминает рекомендации МЧС, которым необходимо следовать, чтобы свести риск к минимуму.
"Санки, лыжи, коньки — самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению, именно они становятся причиной многих травм. Здесь важна роль взрослых, которые должны научить ребенка правилам поведения, позволяющим избежать получения травм, и усилить контроль за их соблюдением", — отмечают в МЧС.