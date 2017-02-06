Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опасные горки: как избежать травм, катаясь на "ватрушке"

Общество
6 февраля, 18:28 UTC+3
ТАСС напоминает основные рекомендации МЧС, которые помогут сделать развлечение безопасным
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

4 февраля в Ногинском районе Подмосковья, катаясь с горки на "ватрушке", погиб семилетний ребенок. Мальчик ударился головой о дерево, вылетев из надувных санок.

Катание на надувных санках (тюбах, в разговорной речи "ватрушках") приобретает все большую популярность в России. Тюб представляет собой круглую надувную камеру в чехле с прочным дном и ручками. 

Смотрите также
Новгородские врачи требуют запретить катание детей на "ватрушках"

Тюбинг считается развлечением как для взрослых, так и для детей. Между тем, в МЧС полагают, что это один из самых травмоопасных видов отдыха. "В отличие от санок "ватрушки" способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска", — отмечают в ведомстве.

Надувные санки не оборудованы тормозными устройствами и трудно управляемы. Несоблюдение правил безопасности при катании на них может закончиться трагедией. ТАСС напоминает рекомендации МЧС, которым необходимо следовать, чтобы свести риск к минимуму.

  • Кататься на тюбах надо в специально отведенных для этого местах.
  • В процессе катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам "ватрушки".
  • Нельзя прикреплять тюбы друг к другу "паровозиком" — они могут перевернуться.
  • Опасно кататься на надувных санях сразу нескольким людям, так как из "ватрушки" можно вылететь. "Взрослые часто нарушают данное правило — садятся вместе со своими детьми, что в итоге приводит к детским травмам", — отмечают в ведомстве.
  • Не следует перегружать ватрушку. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.
  • Не следует кататься на тюбах по склонам, поросшим деревьями. Кроме того, внизу склона должно быть достаточно места для торможения.
  • Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, ее необходимо осмотреть на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней, которые могут повредить надувные сани, проколов или разрезав их.
  • Перед спуском с горки важно проверять, чтобы на пути не было других катающихся, особенно детей.
  • Не следует привязывать надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, снегоходам, квадроциклам, автомобилям и т.д.

"Санки, лыжи, коньки — самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению, именно они становятся причиной многих травм. Здесь важна роль взрослых, которые должны научить ребенка правилам поведения, позволяющим избежать получения травм, и усилить контроль за их соблюдением", — отмечают в МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
2
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
3
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
4
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
5
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
6
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
7
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
Темы дня
Реклама