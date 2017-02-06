В ФРГ дети нашли клад, который закопал мужчина из-за недоверия банкам

БЕРЛИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Дети из баварского города Поккинг обнаружили клад, закопанный местным жителем из-за недоверия банковской системе. Об этом сообщает агентство DPA.

Ребята играли в лесу и наткнулись на коробку, в которой лежали золотые слитки и монеты. Они отнесли находку в полицию, где стоимость содержимого оценили в €250 тыс.

Инцидент произошел еще месяц назад, но известно об этом стало сейчас, потому что владелец нашелся только на прошлой неделе. Как рассказал представитель правоохранительных органов города Кристиан Хануш, мужчина очень точно описал имущество, назвал вес слитка, описал монеты, а также указал на место, где лежала коробка.

По словам Хануша, драгоценности не были потеряны, местный житель намеренно спрятал их в лесу, потому что не верил ни в валютные вклады, ни в надежность банковских ячеек. Владелец был очень разочарован тем, что его клад все-таки нашли.

По закону, детям не полагается вознаграждение, потому что имущество было не утеряно, а спрятано. Однако владелец золота сказал, что найдет способ их отблагодарить. Кроме того он отметил, что теперь будет хранить ценные вещи в банковской ячейке.