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В Саратове впервые состоится региональный чемпионат JuniorSkills

Общество
6 февраля, 16:33 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 6, февраля. /ТАСС
В отборочном туре школьники смогут попробовать себя в аэрокосмической инженерии, робототехнике и инженерном дизайне
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САРАТОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Региональный чемпионат JuniorSkills впервые состоится в Саратове в марте 2017 года. В отборочном туре чемпионата примут участие 60 школьников, сообщила сегодня пресс-служба Министерства образования региона.

"В марте в Саратове впервые состоится региональный чемпионат JuniorSkills. 7 февраля стартует отборочный тур, в котором примут участие 60 школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Соревнования пройдут по международным стандартам по методике WorldSkills Russia", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в отборочном туре школьники смогут попробовать себя в аэрокосмической инженерии, робототехнике, инженерном дизайне. Каждый участник получит консультацию экспертов и мастеров-профессионалов. "Благодаря подобным чемпионатам мы планируем готовить специалистов в соответствии с перечнем 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Ожидается, что по итогам 2017 года не менее 20% специалистов будет готовиться в соответствии с данным перечнем", - пояснили в пресс-службе.

JuniorSkills

JuniorSkills - программа ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве. JuniorSkills является частью движения рабочих профессий WorldSkills Russia "Молодые профессионалы" и международного некоммерческого движения WorldSkills International.

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