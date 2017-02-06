РПЦ рассчитывает на продолжение диалога по вопросу исключения абортов из ОМС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает на продолжение диалога по вопросу исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

6 февраля экспертная группа Российской общественной инициативы (РОИ) в заключении о рассмотрении петиции о выведении абортов из системы ОМС, которая собрала на сайте РОИ свыше 100 тыс. подписей, заявила, что исключение абортов из системы ОМС не решит проблемы, связанные с поддержкой рождаемости и сохранения беременности. Эксперты считают, что к этому вопросу необходимо подходить комплексно.

"Несмотря на то, что наше участие в процессе разработки экспертного заключения не привело к учету наших пожеланий, считаем данный диалог имеющим перспективу и остаемся открытыми к его продолжению", - заявил Кипшидзе. По его словам, в рамках этого диалога РПЦ исходит из того, что "доступный аборт остается безусловным злом для российского общества, ставит под сомнение высокую ценность и неприкосновенность человеческой жизни, подрывает семейные устои нашего общества, угрожает счастью женщин и мужчин".

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ подчеркнул, что экспертное заключение не имеет обязательной юридической силы и не означает, что вопрос о инициативе выведения абортов из ОМС является закрытым.

По словам Кипшидзе, в части экспертного сообщества, в том числе среди тех, кто считает аборт угрозой, существуют опасения, что выведение абортов из ОМС может привести к неблагоприятным социальным последствиям. "Эти опасения, на наш взгляд, не находят обоснований в практике большинства государств мира, где аборт, кроме редчайших исключений, является платной процедурой", - пояснил он.

О заключении экспертной группы РОИ

8 декабря 2016 года петиция о выведении абортов из системы ОМС была отклонена экспертами из рабочей группы федерального уровня, которая рассматривает петиции за подписью свыше 100 тысяч человек с сайта РОИ. Для доработки этого заключения была создана экспертная рабочая группа с участием членов Общественной палаты РФ, представителей Минздрава и Русской православной церкви.

Авторы петиции предлагали оставить в перечне услуг программы ОМС только аборты по медицинским показаниям или в случае насильственного зачатия. Экспертная рабочая группа считает, что для повышения эффективности борьбы с абортами в России нужно принимать комплексные меры, в частности, вести консультативную и просветительскую работу с женщинами, ужесточать ответственность за нарушение порядка проведения абортов и направлять высвобождающиеся средства ФОМС, предусмотренные на аборты, на проведение мероприятий по сохранению беременности.

Последствия и возможные риски исключения абортов из системы ОМС экспертная рабочая группа предложила обсудить с привлечением максимально широкого круга участников: представителей Общественной палаты РФ, традиционных конфессий РФ, страховых медицинских организаций, научных и общественных организаций, экспертов в области биоэтики, права, экономики и демографии.

Для такого обсуждения эксперты рекомендуют координационному совету при правительстве по реализации концепции государственной семейной политики РФ до 2025 года создать рабочую группу с участием Минздрава, Минфина, Росздравнадзора, ФАС, Генеральной прокуратуры и ФОМС. "Итогом работы группы может стать подготовка изменений в нормативные правовые акты, направленных на сокращение количества абортов в Российской Федерации, что и является главной целью петиции", - отмечается в заключении экспертов.

Госдуме рекомендовано "учесть заключение экспертной группы РОИ при работе над уже находящимся на рассмотрении законопроектом, который предусматривает меры борьбы с абортами, аналогичные тем, что изложены в петиции".