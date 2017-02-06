Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РПЦ рассчитывает на продолжение диалога по вопросу исключения абортов из ОМС

Общество
6 февраля, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В рамках этого диалога РПЦ исходит из того, что "доступный аборт остается безусловным злом для российского общества", заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви со СМИ
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) рассчитывает на продолжение диалога по вопросу исключения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

6 февраля экспертная группа Российской общественной инициативы (РОИ) в заключении о рассмотрении петиции о выведении абортов из системы ОМС, которая собрала на сайте РОИ свыше 100 тыс. подписей, заявила, что исключение абортов из системы ОМС не решит проблемы, связанные с поддержкой рождаемости и сохранения беременности. Эксперты считают, что к этому вопросу необходимо подходить комплексно.

"Несмотря на то, что наше участие в процессе разработки экспертного заключения не привело к учету наших пожеланий, считаем данный диалог имеющим перспективу и остаемся открытыми к его продолжению", - заявил Кипшидзе. По его словам, в рамках этого диалога РПЦ исходит из того, что "доступный аборт остается безусловным злом для российского общества, ставит под сомнение высокую ценность и неприкосновенность человеческой жизни, подрывает семейные устои нашего общества, угрожает счастью женщин и мужчин".

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ подчеркнул, что экспертное заключение не имеет обязательной юридической силы и не означает, что вопрос о инициативе выведения абортов из ОМС является закрытым.

По словам Кипшидзе, в части экспертного сообщества, в том числе среди тех, кто считает аборт угрозой, существуют опасения, что выведение абортов из ОМС может привести к неблагоприятным социальным последствиям. "Эти опасения, на наш взгляд, не находят обоснований в практике большинства государств мира, где аборт, кроме редчайших исключений, является платной процедурой", - пояснил он.

О заключении экспертной группы РОИ

8 декабря 2016 года петиция о выведении абортов из системы ОМС была отклонена экспертами из рабочей группы федерального уровня, которая рассматривает петиции за подписью свыше 100 тысяч человек с сайта РОИ. Для доработки этого заключения была создана экспертная рабочая группа с участием членов Общественной палаты РФ, представителей Минздрава и Русской православной церкви.

Авторы петиции предлагали оставить в перечне услуг программы ОМС только аборты по медицинским показаниям или в случае насильственного зачатия. Экспертная рабочая группа считает, что для повышения эффективности борьбы с абортами в России нужно принимать комплексные меры, в частности, вести консультативную и просветительскую работу с женщинами, ужесточать ответственность за нарушение порядка проведения абортов и направлять высвобождающиеся средства ФОМС, предусмотренные на аборты, на проведение мероприятий по сохранению беременности.

Последствия и возможные риски исключения абортов из системы ОМС экспертная рабочая группа предложила обсудить с привлечением максимально широкого круга участников: представителей Общественной палаты РФ, традиционных конфессий РФ, страховых медицинских организаций, научных и общественных организаций, экспертов в области биоэтики, права, экономики и демографии.

Для такого обсуждения эксперты рекомендуют координационному совету при правительстве по реализации концепции государственной семейной политики РФ до 2025 года создать рабочую группу с участием Минздрава, Минфина, Росздравнадзора, ФАС, Генеральной прокуратуры и ФОМС. "Итогом работы группы может стать подготовка изменений в нормативные правовые акты, направленных на сокращение количества абортов в Российской Федерации, что и является главной целью петиции", - отмечается в заключении экспертов.

Госдуме рекомендовано "учесть заключение экспертной группы РОИ при работе над уже находящимся на рассмотрении законопроектом, который предусматривает меры борьбы с абортами, аналогичные тем, что изложены в петиции".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
2
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
3
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
4
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
5
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
6
Россельхознадзор запретил ввоз почти 40 тонн белорусской говядины
7
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
Темы дня
Реклама