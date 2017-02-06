РПЦ готовит первые на Северо-Западе историко-духовные туры для школьников и пенсионеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Первые туристы отправятся по маршрутам религиозного туризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже в этом году - для школьников и пенсионеров при участии РПЦ были разработаны историко-духовные туры. В Санкт-Петербургской епархии считают, что с их появлением получит развитие паломнический туризм в Северо-Западном регионе, который, по оценкам специалистов, пока находится в начальной стадии.

Петербург: власть и церковь привлекают паломников

"С этого года епархия начинает совместную программу с администрациями Санкт-Петербурга и Ленобласти - будем организовывать историко-духовные туры для школьников и пенсионеров, как для самых социально незащищенных категорий, сначала это будет только для города и области, потом расширим на другие регионы", - рассказал ТАСС руководитель паломнической службы Санкт-Петербургской митрополии Владимир Дервенев.

Вовлекать школьников планируется уже с первого класса, причем разработчики программы считают, особенно полезна возможность побывать в Санкт-Петербурге в рамках такого тура может быть для жителей отдаленных сел и деревень. Основной темой экскурсий в рамках историко-духовных туров, по словам Дервенева, будет связь истории и храмов. "Для новых маршрутов уже подготовлена логистика, администрацией Санкт-Петербурга рекомендованы транспортные компании- партнеры, - рассказал он. - Участников этих экскурсий будут принимать в том числе в монастырях, расположенных на территории Санкт-Петербурга, кормить монастырской пищей. Возможна отдельная программа для мусульман как обмен между конфессиями".

Туризм, а не паломничество

Новые туры будут первым серьезным шагом к развитию религиозного туризма - по мнению специалистов, в наши дни говорить следует именно о нем, а не о паломничестве в строгом смысле. "Сейчас преобладает не паломничество, а религиозный туризм, который пока находится в начальной стадии, - считает Дервенев. - Есть службы, получившие архиерейское благословение на организацию паломнических туров - это своего рода сертификация, показатель качества работы и ответственности компании, которая организует такие туры. В дальнейшем планируем создать реестр паломнических служб. Сейчас нередко можно встретить весьма странно организованные паломнические туры - их участники посещают языческие капища, памятники других культур и в том числе православный монастырь".

В епархии считают, что для полноценного развития религиозного туризма в городе нужно подготовить несколько десятков профессиональных экскурсоводов. "Будут организованы паломнические курсы для руководителей групп, экскурсоводов, - сказал Дервенев. - В том числе поступают звонки от экскурсоводов Исаакиевского собора, которые хотят продолжать работу в соборе после его передачи РПЦ".

С августа 2015 года между комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и епархией действует Соглашение о сотрудничестве в сфере развития религиозного туризма (паломничества). Разработано несколько маршрутов, в том числе "Обновленный лик Санкт-Петербурга" - он знакомит с восстановленными святынями города, и "Священное наследие на петербургской земле" с показом чудотворных икон, мощей святых и др. Туристам предлагают также посетить золотошвейные и иконописные мастерские, производство церковных свечей, принять участие в колокольном перезвоне. "Есть интерес туристов, в первую очередь, иностранных, к посещению храмов во время службы или совершения какого-либо обряда, - отметил Дервенев. - В таких случаях прихожан спрашивают, согласны ли они, если туристы увидят их свадьбу или крестины. Как правило, возражений не бывает".

В Смольном называют одним из перспективных брендов религиозного туризма Пасхальный фестиваль, проводимый в городе с 2015 года. В епархии считают, что массы паломников в город способен привлечь общегородской крестный ход в день памяти Александра Невского.

С точки зрения бизнеса

В Северо-Западном региональном отделении Российского Союза туриндустрии (СЗРО РСТ) отмечают, что взаимодействие с РПЦ у профессионалов туризма налажено.

"Оно, безусловно, есть - сказал заместитель директора СЗРО РСТ Павел Румянцев. - Благодаря этому взаимодействию возможно посещение туристами Соловков, Александро-Невской лавры, Псково-Печерской лавры и других религиозных объектов. Таких мест, куда никого не пускают, нет, но при работе с каждым из таких объектов туроператорам приходится использовать индивидуальный подход. Финансовое взаимодействие строится по-разному - на некоторых объектах идет оплата экскурсионной деятельности, на других, где экскурсоводами выступают, например, монахи, принимаются пожертвования".

Однако с организационной точки зрения посещение таких объектов иное, чем визит в светские музеи, требуется определенный дресс-код, особенно в летнее время, правила поведения в храме более строгие, чем в музее, ограничения связаны и с проведением служб. "Туристическая функция для храма совсем не первостепенна", - напомнил Румянцев.

Петербургская святая

По данным Смольного, ежегодно Петербург посещают более 100 тысяч паломников со всей России. Один из самых популярных объектов - часовня Святой Блаженной Ксении Петербургской на Васильевском острове.

Блаженная Ксения Петербургская, жившая в середине XVIII века, была канонизирована лишь в 1988 году, однако люди искали ее покровительства задолго до этого и приходили к ее могиле на Смоленском кладбище с просьбами об устроении счастья, даровании детей и др.

В XIX веке могильный холм пришлось насыпать заново несколько раз - землю с него разбирали по горстям паломники. Позже такая участь постигла и каменное надгробие. В наши дни в часовне, воздвигнутой в 1902 году, используется антивандальное покрытие.

"Сейчас землю с могилы Ксении, как в XIX веке, не уносят, - рассказал настоятель прихода протоиерей Виктор (Московский). - До ремонта приходившие сюда люди пытались отколупывать краску, чтобы унести с собой частицу храма. Пришлось сделать антивандальное покрытие, которое нельзя разрушить".

Часовня Ксении Блаженной привлекает огромное количество посетителей - в день ее памяти, 6 февраля, на Васильевский остров приходят десятки тысяч человек. "Приходят семьями, в том числе с детьми, - рассказал настоятель. - В праздник 6 февраля здесь бывают десятки тысяч человек. Часовня в этот день открывается рано и не закрывается до поздней ночи, чтобы дать возможность всем желающим поклониться Ксении".

Валаам: православный дресс-код

Один из самых известных центров религиозного туризма на Северо-Западе - Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, история которого ведет отсчет с XII-XIV веков. Как сообщил представитель пресс-службы монастыря Михаил Шишков, каждый год здесь бывают в среднем 80-100 тысяч человек. Разделения на паломников и туристов не делается.

"Братия с пониманием относится к ним, так как многие из гостей острова приходят к вере после посещения святынь. Кроме этого, паломничество дает определенные средства на хозяйственную деятельность монастыря и обеспечение братии на весь зимний период", - отметил он.

Вход везде свободный - посетители платят только за экскурсии. На Валааме работают более ста гидов на русском, финском, французском, испанском и английском языках. "На воротах перед центральной усадьбой стоит охрана, которая следит за православным дресс-кодом - платок и юбка для женщин, мужчин в шортах не пускают. Когда приходит женщина в купальнике, естественно, ей отказывают. Туроператоры всегда дают туристам памятки с правилами посещения духовных мест, в каком виде можно посещать монастырь, но, к сожалению, не все их читают. Есть определенный дресс-код, который нужно соблюдать, как в офисе, так и в монастыре".

Реставрация объектов монастыря производится за счет средств меценатов, спонсоров и благотворителей, которые входят в возглавляемый патриархом Московским и всея Руси Кириллом Попечительский совет.

Великий Новгород: 50% выручки - в пользу церкви

В Новгородской области пять объектов, принадлежащих церкви, используются для экскурсионного показа Новгородским музеем-заповедником. Это Софийский собор в Кремле, Свято- Юрьевский (со скитом), Хутынский, Николо-Вяжищенский и Иверский монастыри (на Валдае). Как рассказала ТАСС заведующая экскурсионным отделом музея-заповедника Наталья Шуклецова, условия посещения памятников туристами оговорены в соглашении между музеем и Новгородской митрополией. По ее словам, в документе также прописаны и финансовые обязательства: 50% выручки от продажи входных билетов в храмы (от 180 до 50 рублей) передаются РПЦ.

Наиболее посещаемым на протяжении многих лет остается Софийский собор в Великом Новгороде, самый древний каменный храм России. В 2016 году в нем побывали почти 106 тысяч человек, из них пятая часть иностранцы. "Наши священнослужители, а среди них есть даже бывшие экскурсоводы, терпимо относятся к посетителям. Разве что иногда жалуются на очень шумных китайских туристов, которые к тому же фотографируют церковное убранство со вспышкой, что не благословляется", - добавила Шуклецова.

В самом музее-заповеднике работают 16 экскурсоводов, в том числе со знанием английского, немецкого, итальянского и французского языков, в высокий сезон им на помощь привлекаются до 60 внештатников. Специальной церковной службе можно заказать экскурсию по монастырям и храмам не на искусствоведческом, а на религиозном материале. Музей и церковь сотрудничают в сфере экспертизы, исследований, поддержании микроклимата и реставрации икон, мощей, фресок.

Соловки: число туристов превышает возможности

Один из самых популярных туристических объектов Архангельской области - Соловецкие острова, которые ежегодно посещают около 30 тысяч туристов. "Турпоток приходится даже ограничивать, потому что это недопустимая антропологическая нагрузка на острова", - отметил ранее губернатор области Игорь Орлов. На Соловках организационно соседствуют Спасо-Преображенский ставропигиальный монастырь и Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. В 2016 году Соловки посетили 25 тысяч организованных туристов и около 8 тысяч паломников.

Как сообщила ТАСС руководитель паломнической службы монахиня Никона, "вход на объекты бесплатный, оплачивается только транспорт, например, корабль до Большого Заяцкого острова или острова Анзер". У паломнической службы монастыря свои гиды - обычно их 20 человек, в летний сезон до 35, в основном это сотрудники монастыря. Экскурсии идут на русском и английском.

"За услуги экскурсовода можно внести пожертвование, - сказала Никона. - Экскурсии есть свои, экскурсовод может подсказать, например, как совершить молебен у мощей".

По словам заместителя директора по экскурсионному обслуживанию музея-заповедника Марины Луговой, с музеем в 2016 году работали 16 штатных экскурсоводов и 37 внештатных. Они проводят экскурсии на финском, немецком, английском, французском. У музея 20 экскурсионных маршрутов. Самые популярные - по Соловецкому монастырю и на Заяцкий остров.

Кирилло-Белозерский монастырь: запрет на алкоголь

Самый посещаемый туристический центр Вологодской области - Кириллов. Этот город и его окрестности называют Святой землей - в Средневековье здесь были основаны многочисленные православные обители, и местность позднее назвали Северной Фиваидой по аналогии с Фиваидой египетской.

Как рассказал ТАСС директор Туристско-информационного центра Вологодской области Максим Одинцов, в 2016 году Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник посетили более 305 тысяч человек. Экскурсии здесь проводят только светские экскурсоводы - их 43, из которых 15 проводят экскурсии на двух иностранных языках - английском и французском. Наибольшей популярностью пользуются экскурсии "История Кирилло-Белозерского монастыря и присных обителей", "Древнерусское искусство XV - XVII вв.", "Церковное искусство XVII - XIX вв.", "Успенский собор" и "Монашеская келья". Вход на выставки и экспозиции музея платный.