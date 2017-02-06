Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой

Ученые Российской академии наук (РАН) признали гомеопатию лженаукой и пришли к выводу, что ее применение в медицине "противоречит основным целям отечественного здравоохранения и должно встречать организованное государственное противодействие".

"Принципы гомеопатии и основанные на них средства и методы диагностики и лечения противоречат принципам доказательной (научно обоснованной) медицины, которые базируются на достижениях естественных и медицинских наук", — говорится в меморандуме Комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН.

"У гомеопатии есть заведомо отрицательная вещь: люди, которые могли бы получить эффективное лечение, обращаются к помощи гомеопатов, что удлиняет путь к эффективному лечению", — добавляет доцент кафедры профилактической и неотложной кардиологии ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Михаил Гиляров, подписавшийся под меморандумом РАН.

В качестве "противодействия" предлагаются следующие меры:

Минздраву РФ — вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных клиниках.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) — предотвратить недостоверную рекламу о наличии у них лечебных свойств.

Аптекам — не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.

ТАСС узнал, как производятся гомеопатические таблетки, изучил доводы сторонников и противников этого способа лечения и разобрался, означает ли меморандум РАН запрет на гомеопатию в России.

Что такое гомеопатия?

Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более двух веков. Данная доктрина утверждает, что болезни можно лечить ничтожно малыми дозами тех веществ, которые в больших дозах вызывают симптомы, сходные с признаками данной болезни. Метод основан на устаревших представлениях о том, что материя бесконечно делима, и поэтому растворы можно разбавлять в любой степени — в том числе до тех пор, пока в них не останется действующего вещества.

Понятно, что это разбавление, условно говоря, более сильное, чем разбавление одной молекулы вещества во всем веществе во Вселенной… Поэтому такой препарат в принципе оказывать какое-нибудь действие, будь то плохое или хорошее, на человека не должен Кандидат биологических наук и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин

Для приготовления гомеопатического препарата одну каплю (или моль) активного вещества смешивают или разводят водой или лактозой (реже — спиртом и сахаром) в соотношении 1:10 или 1:100. Затем этот процесс многократно повторяют с полученной смесью, достигая соотношения один к миллиарду и меньше. Т. е. в одной ампуле или грануле гомеопатического препарата может не оказаться ни одной молекулы активного вещества.

Основоположник гомеопатии — немец Христиан Фридрих Самуэль Ганеман (1755–1843) — считал, что основные методы лечения, применявшиеся к началу XIX века (кровопускание, клизмы, а также сильнодействующие вещества наподобие опиума), были заведомо неэффективны, поскольку их тяжело переносил организм.

Эффективность своего метода он объяснял тем, что у действующих молекул препарата при разведении и встряхивании "повышалась жизненная сила", что позволяло их эффективно использовать даже в сверхмалых дозах.

Примеры препаратов Ипекуана (рвотный корень) с древности использовалась как средство для вызова рвоты. Поэтому гомеопаты предлагают использовать ее многократно разведенный отвар или настой в качестве лекарства от желудочных болезней, мокроты, диареи, тошноты, коклюша и др.

Многократно разведенный экстракт печени и сердца отдельных видов уток используется для лечения простуды и гриппа. В 1920-х гг., еще до того, как ученые обнаружили вирус гриппа, считалось, что пандемия "испанки" 1918–1919 гг. была вызвана бактериями, основными переносчиками которых были эти птицы.

Среди других веществ, используемых гомеопатами, — соли ртути, мышьяк, йод, сера, шпанские мушки, спорынья, холестерин, пчелиный яд, лук, никотин, кофе и др. Гомеопаты принципиально отказываются использовать в качестве активных веществ сложные химические соединения, применяемые в современной фармакологической промышленности.

Гомеопатические препараты работают?

Надежных научных подтверждений эффективности гомеопатии не существует. По своим характеристикам все препараты, созданные по этой методике, соответствуют плацебо. Критики гомеопатии отмечают опасность этого вида лечения: пациенты, употребляющие гомеопатию, могут запустить свою болезнь настолько, что им уже не смогут помочь лекарства, созданные современной доказательной медициной.

Сторонники гомеопатии, в свою очередь, настаивают на ее эффективности и большей безопасности, по сравнению с обычной медициной. Научную неверифицируемость они объясняют тем, что гомеопатия требует индивидуального подхода к пациенту: при консультации гомеопат должен выяснить всю историю болезни и создать индивидуальный препарат для конкретного пациента.

Если нет научных доказательств эффективности, почему люди обращаются к гомеопатии?

Первоначально гомеопатия получила популярность во многом за счет успешного опыта прививок от натуральной оспы, впервые сделанных в 1796 г. британским врачом Эдвардом Дженнером. Формально прививки коровьей оспы людям для лечения человеческого заболевания тоже следовали принципу "подобное подобным". Однако Дженнер для создания вакцины использовал полноценное действующее вещество, а не слабый раствор.

Новая волна интереса к гомеопатии началась в 1970-х гг. вместе с различными оккультно-эзотерическими "религиями" New Age. Среди других факторов, приведших к росту популярности гомеопатии за рубежом, стала дороговизна "обычной" медицины или негативный опыт пациентов от использования лекарств, которые были действенны, но имели много побочных эффектов.

Некоторые эксперты объясняют популярность гомеопатии недостаточной информированностью обывателей о действенности тех или иных препаратов. Такие люди не знакомы с принципами доказательной медицины, а при выборе лекарства опираются на то, что сказал какой-то знакомый: "Смотрите, я пил этот препарат, и мне стало лучше!" — забывая, что лучше может стать по массе иных причин, поясняет кандидат биологических наук и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

Статистика Полноценной статистики о применении гомеопатии в качестве метода лечения не существует. По данным некоторых опросов врачей и пациентов в США и Канаде, гомеопатическое лечение прописывали в 2000-х гг. в 15–33% случаев, однако большинство публикаций заявляет о том, что это лечение выбиралось лишь в 0,5–1,5%. По данным англоязычного научного журнала "Всемирное педиатрическое здоровье" от 1 июля 2016 г., гомеопатия в среднем составляет 15% от общего числа рецептов, выписываемых педиатрами в большинстве стран. Так, в Германии гомеопатию детям выписывают в 18% случаев, в России — в 14,3%, в Израиле — в 2,1%.

Как сейчас регулируется рынок гомеопатии в России и за рубежом?

В настоящее время гомеопатические методы лечения распространены практически во всех странах мира, за исключением Восточной Азии, где популярна китайская традиционная медицина.

Непосредственного запрета на гомеопатию ни в одной стране мира не существует, однако в некоторых государствах применение гомеопатических препаратов регулируется наравне с другими альтернативными методами лечения. Например, может существовать запрет на включение гомеопатии в государственную или частную медицинскую страховку.

В Бельгии гомеопатия не может применяться по страховке с 2014 г. В Швейцарии альтернативная медицина, включая гомеопатию, была исключена из страховой системы в 2005 г., однако в 2012 г. возвращена на пятилетний испытательный срок по итогам референдума. В 2010 г. гомеопатия была исключена из государственной системы медстрахования в Великобритании, однако отпуск гомеопатических препаратов в аптеках разрешен.

Практически во всех странах мира гомеопатия вносится в зарегистрированные списки лекарственных препаратов. Например, в Евросоюзе для регистрации гомеопатических препаратов с высокой степенью разведения не требуется их полноценного тестирования.

В России применение метода гомеопатии официально было разрешено в 1995 г. Гомеопатические препараты разрешено было вносить в Государственный реестр лекарственных средств. Сегодня их могут прописывать врачи любых, в том числе государственных, клиник.

Вместе с тем гомеопаты не включены в номенклатуру должностей медицинских работников, их правовой статус не определен.

Статистика 17,8% российских аптек имеют специальный отдел гомеопатических препаратов, причем, по данным опроса аптечных учреждений (2013 г., Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, том 3, №1), в 85,3% аптек фармацевты и провизоры активно предлагают покупателям приобрести гомеопатию. В среднем, по данным того же опроса, на долю гомеопатии приходится менее 10% продаж в обычных аптеках. В 2013 г. 82% покупателей гомеопатических препаратов в специализированных гомеопатических аптеках составляли женщины, 64,1% — лица с высшим или неполным высшим образованием. Большинство из них (68,1%) заявляли, что покупают эти препараты по рекомендации врача, 21,9% принимали решение самостоятельно, 10% — по совету работников аптеки.

Почему комиссия РАН выступила против гомеопатии?

Член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев пояснил, что меморандум был призван напомнить обществу о неэффективности гомеопатии, ее несовместимости с наукой и о том, что ответственное государство не имеет права способствовать ее распространению.

"В процветающем обществе еще можно терпеть неэффективные способы лечения. Они дают и так здоровым людям возможность поставить галочку, что они позаботились о своем здоровье. Но в обществах не столь богатых развитие гомеопатии фактически лишает значительную часть населения медицинской помощи, подменяя ее ритуальными мероприятиями", — добавил Сергеев.

Значит ли это, что гомеопатию запретят?

В комиссии заверили, что не ставили целью запретить деятельность гомеопатов.

"Никто не запрещает гомеопатию, комиссия — это не карательный орган, который сейчас у всех заберет гомеопатические таблетки", — отметил кандидат биологических наук и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин. По его словам, основная задача документа — "предупредить население о том, что есть такая форма недобросовестных подходов к лечению".

Как отреагировали на меморандум в ФАС и Минздраве?

ФАС России поддержала меморандум РАН "О лженаучности гомеопатии". В ведомстве заявили, что готовы ограничить рекламу подобных препаратов, если Минздрав инициирует внесение изменений в закон об обращении лекарственных средств. Сейчас гомеопатические препараты по закону считаются лекарствами, поэтому в их рекламе можно говорить о лечебных свойствах.

В Минзраве РФ сообщили, что сформируют рабочую группу для выработки предложений по использованию гомеопатии как лечебного метода. В основу документа лягут современные международные требования доказательности. "Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны использоваться лишь препараты с доказанной клинической эффективностью", — заявил официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

Вместе с тем заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева отметила, что гомеопатия официально признана Минздравом РФ и Всемирной организацией здравоохранения. "Если прием ведет специалист, не знающий гомеопатии, который не прошел специализацию и обучение, вот тогда это лженаука", — добавила Яковлева.

Материал подготовлен при участии "ТАСС-Досье"