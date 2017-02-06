СМИ: жители Пизы "охотятся" за дельфином, поселившимся в реке Арно

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РИМ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Жители Пизы обнаружили в реке Арно дельфина. Об этом сообщает газета Il Tirreno.
По некоторым данным, морское млекопитающее появилось в речных водах еще до Нового года, но кто-то замечал его в последние дни.
Специалисты затрудняются сказать, как дельфин попал в пресную воду. Большинство полагает, что животное попало в реку, как в ловушку, потеряло ориентацию и теперь не знает, как вернуться в свою естественную среду обитания.
Согласно сообщению газеты, последний раз заблудшего дельфина видели под одним из мостов в 9 км от места впадения Арно в море. Рассматривается возможность направить специальное судно, которое могло бы помочь животному добраться до моря.
Пока же в городе родилась легенда: тем, кто увидит плавник дельфина, улыбнется удача.