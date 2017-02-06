Депутаты Госдумы намерены добиться предоставления помощи онкобольным детям Сирии

ДАМАСК, 6 февраля. /ТАСС/. Российские парламентарии намерены добиться предоставления постоянных медицинских консультаций по вопросу лечения сирийских детей, больных онкологией. Об этом заявил на пресс-конференции в Дамаске координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

"Одна из целей нашей поездки - обеспечить возможность для детей Сирии, больных онкологией, предоставления постоянных медицинских консультаций, в том числе в режиме онлайн", - сказал Саблин.

По его словам, речь идет о возможности проведения консультаций с российскими врачами и о перспективах лечения таких детей в Москве с использованием передовых технологий.