Массовая сдача крови потенциальных доноров костного мозга впервые пройдет в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Донорская акция по безвозмездной сдаче крови "Спасибо, донор", приуроченная к Национальному дню донора крови, впервые пройдет в Оренбурге с 15 по 16 февраля. Генетические коды, присвоенные образцам сдавших кровь, будут занесены в Национальный регистр доноров костного мозга. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС главный врач Оренбургской областной клинической станции переливания крови Ринат Гильмутдинов.

"Особенностью данной акции станет создание национального генетического паспорта. Донорам будут проведены уникальные анализы и присвоен индивидуальный генетический код, позволяющий войти в Национальный регистр доноров костного мозга. Для доноров костного мозга необходимо как можно больше национальностей, чем больше их в регистре, тем большая вероятность подбора донора по генотипу. Оренбургская область для проведения данной акции выбрана неслучайно, на территории области насчитывается более 126 национальностей. И стать первым участником акции откликнулась корейская диаспора, на акцию придут более 50 корейцев", - сказал он.

В 2010 году впервые в России на базе Оренбургской областной клинической станции переливания крови совместно с Самарским центром клеточных технологий был создан Оренбургский регистр доноров костного мозга. В настоящее время в Оренбургский регистр доноров костного мозга входит более 1 тысячи человек. Только на территории региона под наблюдением находится порядка около 4 тысяч больных, страдающих онкогематологическими заболеваниями. Согласно статистике, подобрать родственного донора возможно только в 30% случаев. Остальным пациентам необходим поиск неродственного донора.

Областная станция переливания крови при поддержке правительства области постоянно проводит акции в поддержку донорского движения. В частности, в 2013 году в Оренбурге была построена самая большая в мире фигура капли крови из людей, объединившая 7 140 человек разных профессий, вероисповеданий и национальностей. Рекорд запечатлен в Книге рекордов Гиннесса.

В 2014 году во время празднования Всемирного День донора крови -14 июня в Оренбурге в небо было выпущено 15 тысяч красных шаров в знак благодарности донорам Оренбуржья. В 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы проходило чествование доноров - участников Великой Отечественной Войны и 5 мая 2015 года в небе Подмосковья был осуществлен затяжной прыжок парашютистов с построением в небе фигуры, символизирующей каплю крови, посвященный ветеранам донорства в годы Великой Отечественной войны.

В среднем в год Оренбургская служба крови заготавливает до 17 тысяч тонн донорской крови и проводится более 40 тысяч переливаний крови, что полностью соответствует потребности медицинских учреждений региона. Оренбургская станция переливания крови на протяжении 6 лет входит в десятку лучших станций России.