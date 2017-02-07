Кабмин утвердил нормативы для библиотек и кинотеатров в регионах

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в методику определения нормативной потребности регионов в объектах социальной инфраструктуры. Речь идет, в частности, о библиотеках и кинотеатрах. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Введен новый норматив для библиотек "точка доступа/подключения к полнотекстовым информационным ресурсам в формате виртуального читального зала" с учетом развития информационных ресурсов и дистанционных форм получения услуг. Взамен норматива по количеству кинотеатров введен норматив по количеству кинозалов", - говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, проектом распоряжения предложена структура сети организаций, соответствующая установленным полномочиям в сфере культуры и предусматривающая перечень организаций культуры различных функциональных (жанровых) видов деятельности в каждом субъекте Федерации и муниципальном образовании.

Отмечается, что принятые решения позволят установить социальные нормативы и нормы с учетом использования виртуальных, дистанционных и технических возможностей, а также современных требований к оказанию услуг в сфере культуры и обеспечения доступности учреждений культуры.