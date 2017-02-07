Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин утвердил нормативы для библиотек и кинотеатров в регионах

Общество
7 февраля, 7:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Отмечается, что принятые решения позволят установить социальные нормативы и нормы с учетом использования виртуальных, дистанционных и технических возможностей
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в методику определения нормативной потребности регионов в объектах социальной инфраструктуры. Речь идет, в частности, о библиотеках и кинотеатрах. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Введен новый норматив для библиотек "точка доступа/подключения к полнотекстовым информационным ресурсам в формате виртуального читального зала" с учетом развития информационных ресурсов и дистанционных форм получения услуг. Взамен норматива по количеству кинотеатров введен норматив по количеству кинозалов", - говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, проектом распоряжения предложена структура сети организаций, соответствующая установленным полномочиям в сфере культуры и предусматривающая перечень организаций культуры различных функциональных (жанровых) видов деятельности в каждом субъекте Федерации и муниципальном образовании.

Отмечается, что принятые решения позволят установить социальные нормативы и нормы с учетом использования виртуальных, дистанционных и технических возможностей, а также современных требований к оказанию услуг в сфере культуры и обеспечения доступности учреждений культуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Foreign Policy сообщил о причастности властей Украины к разжиганию конфликта в Донбассе
2
Вячеслав Наговицын заявил о решении досрочно уйти в отставку
3
AliExpress меняет условия доставки в Россию, Украину и Белоруссию
4
Новая администрация США решительно поддерживает НАТО
5
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
6
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
7
Трамп пожаловался на нехватку точных данных о событиях в Донбассе
Темы дня
Реклама