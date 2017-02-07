Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости норовирусной инфекцией в США

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на эпидемический подъем заболеваемости норовирусной инфекцией в США и просит учитывать эту ситуацию при планировании поездок. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что эпидемический подъем заболеваемости наблюдается с ноября 2016 года по настоящее время, а пика она достигнет в феврале. "Вспышки норовирусной инфекции зарегистрированы в штатах Калифорния, Орегон, Южная Каролина, Миннесота, Западная Вирджиния, Кентукки и др., при этом в одном только штате Миннесота зарегистрировано более 60 вспышек в организованных коллективах (школы, детские сады, больницы), в округе Андерсон (штат Южная Каролина) зарегистрировано более 800 случаев заболеваний в школах и университетах", - говорится в сообщении ведомства. Деятельность всех образовательных учреждений в округе Андерсон приостановлена.
Отмечается, что вспышечная заболеваемость регистрируется преимущественно в образовательных и лечебно-профилактических учреждениях. "В настоящее время специалистами проводится комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе организованы лабораторные исследования биоматериала, дезинфекционные мероприятия, вводятся ограничительные мероприятия", - добавили в ведомстве.