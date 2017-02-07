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Кабмин вносит в Думу законопроект об увеличении штрафа за отказ уступить дорогу пешеходам

Общество
7 февраля, 8:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Проект предусматривает сумму штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об усилении административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства.

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"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 12.18 КоАП, установив санкцию за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2500 рублей (в действующей редакции КоАП установлен штраф в размере 1500 рублей)", - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что необходимость усиления административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения обусловлена высокой степенью общественной опасности таких нарушений, которая подтверждается ростом количества дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. По данным МВД, за 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 1233 и ранены 19 576 человек, в то время как за аналогичный период 2014 года - 19 392 происшествия, в результате которых погибли 1236 и ранены 19 194 человека, уточняется на сайте правительства.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 2 февраля 2017 года.

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