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Директор Исторического музея не приветствует передачу Исаакия в пользование РПЦ

Общество
7 февраля, 9:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Алексей Левыкин отметил, что в настоящее время существует много возможностей для успешного взаимодействия музеев и церкви
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Алексей Левыкин

Алексей Левыкин

© Государственный исторический музей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин не приветствует передачу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в пользование Русской православной церкви (РПЦ) и считает, что в настоящее время существует много возможностей для успешного взаимодействия музеев и церкви.

"Я все-таки представитель музейного сообщества, член президиума ИКОМ России (Международный совет музеев) и член президиума Союза музеев России, моя позиция в этом случае такова - я не приветствую передачу Исаакиевского собора. Я считаю, что сейчас существует гораздо больше возможностей для совместного успешного взаимодействия музеев и церкви, которые дополняют друг друга", - сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, "те задачи, которые стоят перед церковью и музейным сообществом, едины - сохранение в обществе духовности, нравственности, высоких моральных и культурных ценностей". "Нельзя забывать о том, что музейные работники сохраняли, в том числе и церковные ценности в тяжелейших условиях в постреволюционное и военное время, порой подчас ценой собственной жизни", - напомнил собеседник агентства.

В состав Государственного исторического музея в советское время вошли Крутицкое подворье и Новодевичий монастырь, которые были переданы в ведение РПЦ около 20 лет назад и в 2010 году соответственно.

Как подчеркнул Левыкин, в настоящее время возглавляемый им музей активно и плодотворно сотрудничает с Русской православной церковью и Московской епархией, следствием чего, в частности, стала возможность построить музейно- выставочный центр Исторического музея вблизи Новодевичьего монастыря. Эта инициатива закреплена в распоряжении правительства РФ в преддверии 500-летия обители. Кроме того, специалисты музея находятся в тесном контакте с Русской православной церковью по сохранению и поддержанию памятника и иконостаса.

Также в состав Исторического музея с 1928 года входит один из символов России - храм Василия Блаженного, который уже четверть века находится в совместном пользовании музея и РПЦ. В последние годы там идет планомерная работа по открытию после реставрации для верующих и туристов новых пространств, а в течение года станет доступен придел блаженного Иоанна Московского с его мощами. В соборе каждое воскресенье и дважды в год - по престольным праздникам Покрова Пресвятой Богородицы 4 октября и дня Петра и Павла 12 июля, проводятся службы. В это время доступ туристов ограничивается с тем, чтобы были созданы комфортные условия для верующих.

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