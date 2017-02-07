Федор Конюхов вылетел из Рыбинска, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Известный путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло успешно вылетели на тепловом аэростате с аэродрома Южный в Рыбинске Ярославской области. Они предпримут попытку продержаться в воздухе более 50 часов, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета. Об этом ТАСС сообщил сын рекордсмена Оскар Конюхов.

"В 09:04 мск шар взлетел и держится на высоте 50-60 метров, движется на юго-запад, в сторону Москвы. Запуск состоялся, это самое важное", - сказал собеседник агентства.

Для успешного установления мирового рекорда беспосадочного перелета - более 50 часов, участникам полета необходимо избежать пересечения воздушных границ с зарубежными государствами - в зависимости от направления ветра шар может отнести в сторону Украины, Белоруссии, Латвии и Литвы. В этом случае пилотам придется идти на посадку. Кроме того, полет придется прекратить, если аэростат вторгнется в воздушное пространство Москвы, а также при наступлении сильного снегопада.

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По словам Оскара Конюхова, сегодня старт полета пришлось задержать на два часа из-за сильного ветра, однако команде путешественника удалось догрузить 75 баллонов с топливом. "Был сильный ветер. Шар должен был взлететь в 7 утра. Мы ждали два часа, чтобы ветер чуть-чуть успокоился, и мы смогли догрузить баллоны с топливом", - добавил Оскар Конюхов.

Ранее полет, запланированный на середину января, откладывался из-за наступившего потепления. Для успешной реализации старта необходима ясная морозная погода минус 15-20 градусов, на которую и рассчитывают путешественники. В честь полета для гостей и жителей Рыбинска местные власти устроят праздник. Полет Конюхов посвятит православному святому, адмиралу Федору Ушакову, который родился на территории в Рыбинского района Ярославской области.

Предыдущий рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате - 32 часа 20 минут - был установлен Конюховым в январе 2016 года в небе над Тульской, Московской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областями.