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Тюменские аграрии впервые примут участие в региональном чемпионате WorldSkills

Общество
7 февраля, 10:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Также в рамках чемпионата пройдут соревнования среди школьников JuniorSkills
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Тюменские аграрии впервые примут участие в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет в Тюмени с 15 по 18 февраля, сообщили во вторник в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

"В этом году значительно увеличилось количество компетенций на региональном чемпионате, их стало 33, в том числе три презентационных: "Агроэкология", "Растениеводство" и "Овощеводство". Участникам каждой компетенции предстоит выполнить задания на специально оборудованных площадках. В этом году их пять, среди них - выставочный зал "Тюменская ярмарка", Западно-Сибирский Инновационный центр "Технопарк", - говорится в сообщении.

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В департаменте отметили, что выполнение конкурсных заданий, разработанных с учетом международных стандартов, будут оценивать эксперты, представители образовательных организаций и работодателей. "Маляры, воспитатели, автомеханики, дизайнеры, парикмахеры и представители других профессий в течение трех дней будут демонстрировать свои профессиональные навыки. Среди участников представители не только Тюменской области, но и других регионов - Ханты- Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ХМАО, ЯНАО), Омской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга", - уточнили там.

В рамках чемпионата пройдут соревнования среди школьников JuniorSkills по компетенциям "Мобильная робототехника", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей" и "Прототипирование", добавили в департаменте.

WorldSkills International (WSI) - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. WSI обеспечивает экспертную оценку, разработку и формирование мировых профессиональных стандартов рабочих специальностей в промышленности и секторе обслуживания. В движение WSI входят 72 страны. Оно организует в различных странах конкурсы профессионального мастерства для молодых специалистов.

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