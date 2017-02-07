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Более половины россиян выступают за нейтралитет в возможном конфликте КНР и США

Общество
7 февраля, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Среди тех, кто допускает какое-либо вмешательство, за оказание поддержки Соединенным Штатам высказались только 6%
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© REUTERS/Ng Han Guan/Pool

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Большинство (53%) россиян в условиях обострения отношений Китая и США предпочли бы сохранять нейтралитет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"В условиях обострения отношений Китая и США наши сограждане выступают, скорее, за соблюдение нейтралитета со стороны России (об этом говорят 53%), нежели за оказание поддержки одной из сторон, - говорится в сообщении. - Однако те, кто считает возможным то или иное вмешательство, скорее, готовы принять сторону Китая ("осторожно поддержать Китай, но не вмешиваться в конфликт и развивать отношения с обеими странами" - 29%, "открыто поддержать Китай" - 4%). Оказать поддержку США предлагают только 6%".

Согласно данным опроса, большинство россиян воспринимают Китай как партнерское (50%) и дружественное (27%) государство. Экономического и политического конкурента в КНР видят только 15% респондентов. Оптимистичны россияне и в прогнозах развития двусторонних отношений: в том, что в последующие десятилетия Китай будет близким компаньоном и дружественным РФ государством, уверены 75% респондентов.

"По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сегодня россияне более дружественно настроены к Китаю, и страхов в отношении него практически не существует... Сейчас у нас замаячила возможность разрядки в отношениях с Соединенными Штатами, а в двусторонних китайско-американских отношениях, напротив, сгущаются тучи. На этом фоне россияне не хотят стать заложниками возможного обострения отношений Китая и Америки", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 28-29 января 2017 года методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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