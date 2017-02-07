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Кузнецова отметила рост количества приемных семей в России

Общество
7 февраля, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Уполномоченный при президенте по правам ребенка сообщила, что к 2015 году количество приемных семей составило 87 тысяч, в приемные семьи передано 148 тысяч сирот
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова подчеркнула, что в России растет число устроенных в приемные семьи сирот.

"Хочется сказать лишь два слова о статистике, которую мы имеем. В течение последних пяти лет количество приемных семей в Российской Федерации постоянно увеличивается, к 2015 году составило 87 тыс. семей", - сказала она в ходе совещания с региональными детскими омбудсменами. По словам Кузнецовой, в приемные семьи передано 148 тыс. сирот.

"Сейчас в сиротских учреждениях находится порядка 60 тысяч детей", - добавила она.

В пресс-службе уполномоченного уточнили, что в РФ за период с 2011 года по 2015 год численность детей, переданных под опеку (попечительство) по договору о приемной семье (из числа выявленных в течение года детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), увеличилась на 30,5% (с 6977 до 9103 детей).

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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