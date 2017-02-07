Первый региональный чемпионат WorldSkills пройдет в Астрахани в феврале

Стинг и Уэйн Шортер стали лауреатами музыкальной премии "Полар"Культура 7 февраля, 11:34
Триатлонисты с ограниченными возможностями примут участие в "Лыжне России" на УралеСпорт 7 февраля, 11:29
Заксобрание Петербурга проверит помощников депутатов за акцию против передачи Исаакия РПЦОбщество 7 февраля, 11:26
Колобков: МПК тяжело идет на контакт по вопросу восстановления членства ПКРСпорт 7 февраля, 11:20
Более половины россиян выступают за нейтралитет в возможном конфликте КНР и СШАОбщество 7 февраля, 11:02
Пандусы и спецподходы к 175 объектам в Сочи обновят к Кубку конфедерацийСпорт 7 февраля, 10:55
В ВКС РФ началась внезапная проверкаАрмия и ОПК 7 февраля, 10:55
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтингов IBFСпорт 7 февраля, 10:53
Наземный городской транспорт Москвы работает в усиленном режиме в условиях морозаМосква 7 февраля, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТРАХАНЬ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Первый региональный чемпионат WorldSkills Russia пройдет в Астрахани с 14 по 17 февраля. Его участниками станут свыше 100 человек, сообщил ТАСС областной министр образования и науки Виталий Гутман.
"С 14 по 17 февраля в Астрахани состоится первый региональный чемпионат WorldSkills, мы только недавно вступили в эту программу. Где-то 120 астраханцев (и эксперты, и участники) примут в нем участие, плюс 33 - приезжие. Приедут ребята из Волгограда, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды. В качестве гостей по приглашению общественников ожидаем даже делегацию из Донбасса, мы с удовольствием всех примем", - сказал он.
Гутман отметил, что астраханцы и раньше участвовали в этом чемпионате, но вне конкурса. При этом добивались высоких результатов и по баллам обходили победителей из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.
По информации медиацентра областного Минобрнауки, в рамках регионального этапа WorldSkills в Астрахани будут организованы три соревновательные площадки на базе политехнического колледжа, Астраханского государственного университета (АГУ) и колледжа вычислительной техники. В список компетенций, по которым будут состязаться участники, вошли 12 направлений, в том числе "Графический дизайн", "Сварочные технологии", "Поварское дело", "Ресторанный сервис", "Туризм". Также в мероприятии примут участие школьники в рамках детского движения JuniorSkills. Для 40 юных участников соревнования пройдут по трем компетенциям: "Мобильная робототехника", "Электроника", "Инженерная графика CAD".
Победители регионального этапа войдут в сборную команду Астраханской области для участия в федеральных отборочных соревнованиях и финале.
WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Казани.