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Первый региональный чемпионат WorldSkills пройдет в Астрахани в феврале

Общество
7 февраля, 11:04 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
В рамках регионального этапа будут организованы три соревновательные площадки на базе политехнического колледжа, Астраханского государственного университета и колледжа вычислительной техники
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АСТРАХАНЬ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Первый региональный чемпионат WorldSkills Russia пройдет в Астрахани с 14 по 17 февраля. Его участниками станут свыше 100 человек, сообщил ТАСС областной министр образования и науки Виталий Гутман.

"С 14 по 17 февраля в Астрахани состоится первый региональный чемпионат WorldSkills, мы только недавно вступили в эту программу. Где-то 120 астраханцев (и эксперты, и участники) примут в нем участие, плюс 33 - приезжие. Приедут ребята из Волгограда, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды. В качестве гостей по приглашению общественников ожидаем даже делегацию из Донбасса, мы с удовольствием всех примем", - сказал он.

Гутман отметил, что астраханцы и раньше участвовали в этом чемпионате, но вне конкурса. При этом добивались высоких результатов и по баллам обходили победителей из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

По информации медиацентра областного Минобрнауки, в рамках регионального этапа WorldSkills в Астрахани будут организованы три соревновательные площадки на базе политехнического колледжа, Астраханского государственного университета (АГУ) и колледжа вычислительной техники. В список компетенций, по которым будут состязаться участники, вошли 12 направлений, в том числе "Графический дизайн", "Сварочные технологии", "Поварское дело", "Ресторанный сервис", "Туризм". Также в мероприятии примут участие школьники в рамках детского движения JuniorSkills. Для 40 юных участников соревнования пройдут по трем компетенциям: "Мобильная робототехника", "Электроника", "Инженерная графика CAD".

Победители регионального этапа войдут в сборную команду Астраханской области для участия в федеральных отборочных соревнованиях и финале.

WorldSkills

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Казани.

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