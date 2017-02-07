Заксобрание Петербурга проверит помощников депутатов за акцию против передачи Исаакия РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Контрольная группа Законодательного собрания Петербурга начала проверку в отношении помощников ряда депутатов, которые участвовали в митинге 28 января против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и по общественным связям городского парламента Елена Тимошенко.

Акция протеста, которая стала причиной для проверки, прошла в формате встречи депутатов с избирателями.

Есть ли предмет для проверки?

"На имя председателя (Заксобрания) Вячеслава Макарова пришли десятки обращений от граждан по поводу соблюдения закона о государственной службе и правомочности участия сотрудников аппарата Заксобрания в митингах. Контрольная группа будет проверять правомочность этих вещей", - сказала Тимошенко.

По ее словам, проверка касается лишь помощников депутатов, являющихся государственными служащими.

Как сообщил ТАСС глава комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник, в отношении помощников которого проводится проверка, ситуация не красит парламент Петербурга. "Людей пытаются напугать и наказать за их гражданскую позицию, это позорит петербургский парламент. С моей точки зрения, здесь вообще нет предмета для проверки: в свободное от работы время, в выходной день помощники пошли со своими депутатами на встречу с избирателями", - сказал Резник.

"Я сегодня направил письмо руководителю контрольной группы с просьбой предоставить мне как члену контрольной группы соответствующие письма. Уверен, что это писали под копирку небезызвестные люди. Я не знаю, кто такой маразм предлагает председателю Заксобрания", - добавил он.

По словам депутата, законность действий парламентариев и их помощников подтверждает отсутствие претензий со стороны полиции во время акции, а также тот факт, что "Единая России" предлагает ограничить встречи депутатов с избирателями.

На прошлой неделе Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении поправки в городской закон о статусе депутатов, требующие у местных парламентариев согласования с городскими властями встреч с избирателями в форме публичных мероприятий.

Как отметил тогда глава фракции "Единая Россия" в Заксобрании Александр Тетердинко, его коллеги-депутаты из оппозиционных фракций, используя недоработку закона, 28 января фактически провели стихийный митинг, в котором приняли участие около 2 тыс. человек.

История вопроса

В январе правительство Санкт-Петербурга объявило, что принято решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московского патриархата РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", при этом здание собора останется в собственности Санкт-Петербурга.

У передачи собора в пользование РПЦ нашлись как сторонники, так и противники. Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой передать собор церкви в минимальные сроки. В то же время противники передачи Исаакия подали административный иск к Смольному, в котором они оспаривают решение городских властей, на прошлой неделе суд отказал им в принятии иска в производство. Петицию в Интернете против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали более 200 тыс. человек.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно. Исаакий находится под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А-321 над Синаем, посетило около 18 тыс. человек. За это же время в соборе побывало около 3,9 млн туристов.