Абсолютное большинство россиян сталкивались с угрозами и оскорблениями в интернете

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Почти три четверти россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с угрозами при общении в интернете. Об этом говорится в исследовании корпорации Microsoft о культуре общения в сети, которое было представлено в ходе Cyber Security Forum 2017.

В исследовании приняли участие взрослые (от 18 до 74 лет) и подростки (от 13 до 17 лет) из 14 стран мира: Австралии, Бельгии, Бразилии, Чили, Китая, Франции, Германии, Индии, Мексики, России, ЮАР, Турции, Великобритании и США.

Основной целью исследования было изучение негативного опыта взаимодействия пользователей в интернете с точки зрения культуры и личной безопасности, а также последствия такого взаимодействия. По итогам исследования был составлен рейтинг стран по уровню цифровой культуры - Digital Civility Index (DCI). Для этого показателя были выделены четыре категории рисков: поведенческие, нежелательных коммуникаций, сексуальные и репутационные.

В целом риски при общении в интернете широко распространены во всех изученных странах - с ними сталкивались более 65% респондентов. Причем для многих опрошенных виртуальные инциденты имели вполне реальные последствия, например потерю доверия, стресс и стремление к повышению конфиденциальности.

Россияне в сети

По индексу DCI Россия заняла 12-е место из 14 стран. "Россияне, по сравнению с пользователями из других стран, больше других подвержены поведенческим рискам: оскорблениям в интернете (44% при среднем уровне в остальных странах 14%), а также плохому обращению в сети (47% против 20%)", - отмечается в исследовании.

В России также широко распространены репутационные риски: в частности, Россия заняла второе место по частоте случаев раскрытия информации о личной жизни пользователя (17% россиян против 12% опрошенных всего).

Российские интернет-пользователи также чаще других сталкиваются с рисками нежелательных контактов. "Россия также оказалась в верхних строчках, заняв первое место по ненавистническим высказываниям в сети (разжигание ненависти и вражды - 32% против 15% в мире)", - уточняют в Microsoft.

В то же время жители России в интернете реже, чем в других странах сталкиваются с сексуальными рисками: при общемировом среднем показателе 30% у России - только 24%.

Мужчины в интернете рискуют больше

По данным исследования, мужчины в интернете в большей степени подвержены рискам, чем женщины. Это утверждение справедливо как для России (77% мужчин против 72% женщин), так и для других стран (67% мужчин и 62% женщин).

Взрослые в разных странах чаще становятся участниками инцидентов в интернете, в то время как подростки чаще лично знают своих онлайн-обидчиков (63% подростков против 39% взрослых). Последствия таких инцидентов для подростков - скорее социальные (потеря друзей и пропуск школьных занятий), а для взрослых это чаще потеря доверия к людям и стресс.

Интернет-грамотность обеспечит безопасность

Директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), член правления Регионального общественного центра интернет- технологий (РОЦИТ) Сергей Плуготаренко считает, что с технологическим прогрессом и ростом интернет-аудитории развиваются и интернет-угрозы. "Главный и наиболее эффективный инструмент борьбы с ними - повышение уровня осведомленности пользователей, соблюдение правил сетевого этикета, знания о том, как предостеречь себя от рисков в интернете и как реагировать на них", - уверен он.

По словам Плуготаренко, представители отрасли и интернет-пользователи должны работать над повышением интернет-грамотности. "Это поможет упростить жизнь и обезопасить себя в интернете, а безопасность в виртуальной среде оказывает прямое влияние на нашу повседневную безопасность в реальной жизни", - пояснил он.

Такого же мнения придерживаются и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Леонид Левин. "Залогом плодотворного развития нашего сегмента сети в этом направлении я вижу обеспечение диалога между государством, бизнесом и обществом, поскольку к нашей общей цели мы можем прийти, только прилагая совместные усилия", - уверен он. Левин подчеркнул значимость инициатив РОЦИТ в повышении цифровой грамотности россиян и, следовательно, обеспечении безопасности граждан в интернете.

"Для снижения вероятности рисков в сети Microsoft призывает заинтересованные стороны объединить усилия, а пользователей следовать ключевым рекомендациям: не публиковать и не раскрывать информацию личного характера о себе на общедоступных ресурсах, относиться с уважением к другим пользователям, культурным различиям и другим точкам зрения", - заявила директор по корпоративным вопросам компании Microsoft в России Ульяна Зинина. "В случае несогласия стоит осознанно подходить к ответным действиям, избегать навешивания ярлыков и не переходить на личности, оказывать поддержку пострадавшим от негативного взаимодействия в интернете", - добавила она.