Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение к руководству ГИБДД МВД РФ в связи распространением на дорогах игры "Беги или умри", предлагающей ребенку перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом.

"Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних", - говорится в обращении уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей", - приводит слова Кузнецовой пресс-служба детского омбудсмена.