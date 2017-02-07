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Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"

Общество
7 февраля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Распространяющаяся игра "Беги или умри" предлагает ребенку перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение к руководству ГИБДД МВД РФ в связи распространением на дорогах игры "Беги или умри", предлагающей ребенку перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом.

"Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о возможном участии ребенка в данной игре, и усилить меры, направленные на профилактику безопасного поведения на дороге среди несовершеннолетних", - говорится в обращении уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей", - приводит слова Кузнецовой пресс-служба детского омбудсмена.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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